Tradición y fiesta en Venialbo

En Venialbo, la fiesta de agosto es más que un programa: es un reencuentro con las raíces, una oportunidad para abrir las puertas y las casas a todo el que quiera sumarse, y una muestra de que la unión vecinal puede convertir un pueblo en un lugar vivo durante todo el año. La implicación vecinal es una de las señas de identidad de este pueblo que si habitualmente cuenta con unos 450 vecinos, en los días festivos de agosto puede albergar unos 2.000. "Compartir nuestra fiesta con quien nos visita es algo que nos define", explica el alcalde, Jesús Vara. "Las bodegas se abren, las peñas reciben a todos, y el día del encierro la localidad se vuelca en ofrecer uno de los recorridos más seguros y espectaculares de la provincia, por no decir el mejor. Las talanqueras, que se montan y desmontan cada año, permiten que el público esté cerca de la acción sin perder seguridad. Y todo, completamente gratis", señala.

Y explica que "muchas familias aprovechan para pasar aquí sus vacaciones y, en algunos casos, para recuperar su vínculo con el pueblo".

Peñas en las fiestas de Venialbo en una edición anterior. | JESÚS VARA

Ese arraigo no es casualidad: a lo largo del año se celebran la Fiesta de la Vendimia, el BTT, los carnavales y otras actividades que fortalecen el tejido social. Gracias a este dinamismo, la escuela ha pasado de contar con solo seis niños a tener 35, más otros 14 en la guardería.

El programa festivo ya ha comenzado. Hoy, Día de la Asunción, habrá misa castellana y un aperitivo vecinal, para continuar con atracciones acuáticas y la fiesta de la espuma, además del Trofeo Diputación de Zamora – Memorial Jodra de pelota a mano.

Mañana, Día de San Roque, los protagonistas serán los encierros, tanto el nocturno como el de la tarde, que recorrerán el itinerario tradicional. No faltará esta jornada la música de Claxon y la macro disco La Gramola. El domingo, turno del encierro mixto por la pradera y las calles con animación de las charangas Mala Vida y Sin Límite, la apuesta municipal con el baile-tardeo en el frontón, fuegos artificiales y la verbena de la Orquesta Princesa.

El lunes 18, tiempo infantil con actividades acuáticas y también para los jóvenes encierro de carretones. Para después del verano, Venialbo ya prepara citas como la Fiesta de la Vendimia en octubre, el Día de la Hispanidad con izado de bandera y la VIII Marcha BTT y Senderismo Titán Matacucos. n