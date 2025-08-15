Trabajadores de incendios forestales critican la "falta vergonzosa de medios"

"A pesar de la precariedad absoluta con la que trabajamos y la falta vergonzosa de medios, seguiremos luchando hasta que no nos queden fuerzas". La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCYL) critica duramente a la Junta de Castilla y León por no atender las reivindicaciones de los profesionales que plantan cara al fuego en primera línea ni las reclamaciones planteadas a raíz de los gravísimos incendios de 2022 en la provincia de Zamora, en los que se perdieron vidas humanas. "No se ha aprendido nada".

Los trabajadores de incendios forestales dicen sentirse "impotentes porque seguimos sin prestar nuestros servicios todo el año, a pesar de que, tras aquella desgracia (de la Sierra de la Culebra), el consejero de Medio Ambiente, Suarez-Quiñones, prometió que los fijos-discontinuos dejarían de tener el apellido de discontinuos. El consejero mintió y seguimos con periodos de trabajo entre 4 y 9 meses en el mejor de los casos" denuncian.

"Nos sentimos impotentes al ver cómo nuestros vigilantes de incendios son sustituidos por carísimas cámaras de vigilancia que han demostrado su incapacidad para la detección temprana de incendios forestales" cuestionan sobre la eficacia de estos medios tecnológicos. Alude la asociación a las condiciones de trabajo de, con "terribles deficiencias en los avituallamientos, los turnos interminables en primera línea de fuego y las carencias para buscarles un lugar digno donde dormir".

Hablan del "trato tercermundistas que sufren la mayoría de nuestras cuadrillas de tierra que regresarán en estos terribles incendios sin tener un lugar al que llegar, con una taquilla y una ducha, pues no cuentan ni con lo más básico en su trabajo".

La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León carga también contra el "exceso abusivo y peligroso de horas continuadas en incendios que tienen que realizar nuestros compañeros de camiones autobomba, maquinistas de buldozer, cuadrillas de tierra y helitransportadas por la falta de persona suficiente para cubrir todas esas horas".

También hacen referencia al "alarmante déficit de formación por parte de la Administración, que suplimos con formación individual sufragada por nosotros. Mientras tanto la Junta lleva varios años en la mayoría de las provincias, contratando personal del paro, ya que las bolsas de empleo están agotadas, y no se convocan nuevas. Personal del paro que recibe una formación mínima en algunos casos, ni siquiera presencial, con la que han desempeñar su trabajo".