Las reproducciones del incendio de Puercas tienen en vilo a los pueblos

El viento no daba tregua ayer a los pueblos de Aliste afectados por el incendio de Puercas, aunque al final del día se decidía bajar el nivel de peligrosidad de 2 a 1. Se espera que a lo largo del domingo baje a Nivel 1 también el de Molezuelas.

En Riofrío, Valer de Aliste o Sarracín hubo reproducciones, atacadas por vecinos y medios de extinción. En Valer ocurrió cerca del río Frío, donde de inmediato acudieron los vecinos del pueblo y también de Bercianos provistos de ramas, batefuegos o palas, para incorporarse después efectivos de la Junta y hacerse con el control.

Vecinos y veraneantes de Riofrío acuden con calderos a sofocar el fuego. | CEDIDA

En Riofrío fueron los propios vecinos quienes, calderos en manos, sofocaron el conato en la zona de las fuentes. Hasta allí se desplazó el "equipo de emergencia vecinal" que no baja la guardia ante la gravedad del incendio que están sufriendo desde que el lunes por la tarde ardiera un basurero mal gestionado al producir el "efecto lupa".

Tras la alerta con el "toque de campanas a fuego" y aviso al 112 y después de haber sido controlado por los habitantes de Riofrío de Aliste, llegó el equipo de bomberos de emergencias y la Guardia Civil para continuar refrescando la zona. Los vecinos están continuamente apagando decenas de conatos provocados por los rescoldos del gran incendio que se declaró el pasado 11 de agosto.

La tranquilidad no acababa de llegar a los pueblos en un escenario de viento y con zonas donde permanecen los rescoldos del incendio que ha abrasado unas 4.000 hectáreas. Sin embargo las condiciones han mejorado y anoche se reducía al nivel 1 de gravedad potencial. Durante el día permaneció un operativo de casi sesenta profesionales atendiendo las reactivaciones, como el caso también de Sarracín, hasta donde se desplazaron bomberos forestales de la Junta.