Puebla de Sanabria regresa al medievo

Teatro y música por las calles dan vida al Mercado Medieval de la villa

GALERÍA | Mercado Medieval de Puebla de Sanabria

GALERÍA | Mercado Medieval de Puebla de Sanabria

GALERÍA | Mercado Medieval de Puebla de Sanabria / Araceli Saavedra

Araceli Saavedra

Las calles de Puebla de Sanabria viven estos días en plena Edad Media en el Mercado Medieval, con un ciento de puestos y actividades que ambientan una villa del medievo y que atraen a miles de personas, en plenas vacaciones.

Talleres de forja, de barrio, juegos en el rincón infantil, unido a las exposiciones de cetrería, del campamento medieval se han convertido en el complemento a los puestos de artesanos. Teatro medieval y música por las calles, trasforman el día a día de la villa turística. La afluencia de mercaderes y compradores está condicionada por los problemas de acceso a causa de los incendios en Galicia y Alta Sanabria.

