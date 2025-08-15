Puebla de Sanabria regresa al medievo

Las calles de Puebla de Sanabria viven estos días en plena Edad Media en el Mercado Medieval, con un ciento de puestos y actividades que ambientan una villa del medievo y que atraen a miles de personas, en plenas vacaciones.

Talleres de forja, de barrio, juegos en el rincón infantil, unido a las exposiciones de cetrería, del campamento medieval se han convertido en el complemento a los puestos de artesanos. Teatro medieval y música por las calles, trasforman el día a día de la villa turística. La afluencia de mercaderes y compradores está condicionada por los problemas de acceso a causa de los incendios en Galicia y Alta Sanabria.