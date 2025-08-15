Puebla de Sanabria regresa al medievo
Teatro y música por las calles dan vida al Mercado Medieval de la villa
Las calles de Puebla de Sanabria viven estos días en plena Edad Media en el Mercado Medieval, con un ciento de puestos y actividades que ambientan una villa del medievo y que atraen a miles de personas, en plenas vacaciones.
Talleres de forja, de barrio, juegos en el rincón infantil, unido a las exposiciones de cetrería, del campamento medieval se han convertido en el complemento a los puestos de artesanos. Teatro medieval y música por las calles, trasforman el día a día de la villa turística. La afluencia de mercaderes y compradores está condicionada por los problemas de acceso a causa de los incendios en Galicia y Alta Sanabria.
