Prohibido el baño en el Lago de Sanabria durante las cargas de agua de las aeronaves: habrá avisos por altavoz

¡Atención, bañistas! Prohibido bañarse en el Lago de Sanabria cuando los medios aéreos de extinción de incendios carguen agua. Lo acaba de anunciar el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, que ha explicado también que el aviso se realizará a través de altavoces. Está previsto que trece aeronaves, cinco helicópteros y ocho aviones de diferente carga pasen por Sanabria para intentar controlar el incendio proveniente de Orense, totalmente descontrolado y con varios frentes a la vista. No obstante, la mayor parte del fuego se centra en la parte gallega. La propia Guardia Civil está parando a los vehículos que intentan acceder al Lago para evitar la concentración de personas en el agua.

De igual modo, continúan cortadas la ZA-102 en el límite de la provincia con Orense a Porto de Sanabria así como la ZA-101 de Pías a Barjacoba.

Humo por el fuego en Castromil, la zona de la Alta Sanabria en peor situación esta mañana de viernes. / Araceli Saavedra

Evacuaciones

Los desalojos de Castromil, Villanueva de la Sierra, Barjacoba, Pías y Porto se mantienen por el momento hasta que pueda garantizarse el regreso a casa. Han pasado la noche en el colegio de Puebla de Sanabria y en el instituto Valverde de Lucerna, además de en la escuela hogar del centro escolar. Han estado atendidos por Cruz Roja y voluntarios de Protección Civil desplazados desde Villaralbo y Toro.

Un rayo sobre Porto

En este momento, además de los incendios ya sabidos, se mantiene el índice de gravedad potencial 0 en Porto a consecuencia de un rayo que cayó durante este jueves en la sierra. Aunque se ha mantenido bajo control, los servicios están pendientes de su evolución "para que no perjudique la extinción de los otros activos", explica Prada.

Molezuelas de la Carballeda y Puercas: posible bajada de nivel

Evolucionan favorablemente y están, por ahora, controlados después de varias jornadas de intenso trabajo. Es posible que a lo largo del día baje el nivel, actualmente, en el 2. Eso permitirá liberar medios aéreos y terrestres para el de Castromil, el que más preocupa en este momento.