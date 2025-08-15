La numantina defensa del pueblo por los vecinos de Castromil

Los vecinos de los barrios de Castromil de Sanabria y Castromil de Galicia sujetaron ayer el avance de las llamas sobre el pueblo gallego con medios propios, batefuegos, escobas, palas o cubas de los ganaderos. Los habitantes están pendientes de la evolución del incendio porque el fuego avanza hacia uno de los barrios del pueblo gallego.

La gente se han organizado para evitar que las llamas bajen desde el monte, por lo cual se están posicionando en las zonas limpias, como los prados para en caso de que avance el fuego tener un lugar desde el que poder atacarlo.

Araceli Saavedra

Desde que ayer jueves se diera la orden de evacuación se han quedado bastantes vecinos en Castromil para ayudar a la extinción. Cuentan que ayer por la noche no tenían apoyo de ningúm medio y cuando vino una de las carrocetas a las tres de la mañana, tuvo que salir porque avisaron para un incendio en Porto. Los voluntarios afrontaron una noche de seis horas ininterrumpidas de trabajo

El alcalde de Hermisende, al que pertenece Castromil, critica la falta de medios y la escasa capacidad de los ayuntamientos para hacer frente a este tipo de situaciones.

Los retenes de vecinos están distribuidos por diferentes puntos pata evitar que salte hacia el pueblo gallego. La colaboración absoluta entre los dos barrios. Están pendientes de un frente discontinuo de unos tres kilómetros.

Cuatro hidroaviones han descargado en el frente discontinuo de Castromil ante la satisfacción de los vecinos que esperaban ese apoyo desde el aire a sus trabajos en tierra.

Suscríbete para seguir leyendo