Moralina de Sayago suena a artesanía

El viejo sonido de los vinilos de los años 60 recobraba este año vida en la Feria de artesanía y productos típicos de Moralina de Sayago. "¿Te suena?" era el lema de esta XXIII edición, que siempre busca una evocación al pasado, un respeto a las generaciones precedentes. La feria se consolida como un referente para visitantes y artesanos.

"Hemos llegado al tope". Casi un cuarto de siglo alumbra una feria de artesanía y productos típicos que cada 15 de agosto congrega en Moralina de Sayago a centenares de vecinos de una comarca que rebosa a sabor y tradición.

Cerca de 95 puestos, una decena más frente a la pasada edición, completan la cita organizada por el Ayuntamiento de Moralina y la Asociación Cultural "La Veiga" bajo el lema "¿Te suena?". La música de los vinilos, con Los Brincos, Los Beatles o Elvis se entremezcla con el de los cencerros colgados sobre el esqueleto de un árbol.

Los clásicos nunca faltan con artesanos nonagenarios dándose la mano con nuevas generaciones con proyectos como el erigido por Lorena en El Piñero con su empresa de cultivo de setas y envasado en fresco y deshidratados o el de Aitana Martínez dándole una nueva vida a las alforjas en desuso.

Con su XXIII edición, la Feria de artesanía y productos típicos de Moralina de Sayago se consolida como un referente para visitantes y artesanos que encuentran en este evento una cita imprescindible cada 15 de agosto en la comarca sayaguesa.

Suscríbete para seguir leyendo