El lamento del ganadero tabarés Óscar Puente: "Había una yerba buenísima y lo han dejado quemar todo"

Los grandes incendios de la Sierra de la Culebra ya dejaron a este ganadero de vacas de campo sin un metro de pasto. Tres años después la historia se repite, aunque ahora con la sensación de que "esto se podía haber evitado. Tanto despliegue, tantas máquinas y si no es por la gente de los pueblos nos quemamos todos".

Óscar Puente Cabrerizo relata con amargura la tensión vivida la tarde del miércoles, cuando el incendio de Puercas saltó la vía del tren y una racha de viento lo dirigió hacia la finca de Abejera donde pastan 200 animales. "Las había traído hace diez días y casi me quedo sin ellas".

Nunca pensó este ganadero de Tábara que viviría la desgracia de hace tres años, en un terreno ya quemado que se había regenerado "muy bien" y este año gozaba de "una hierba buenísima". Todo se ha convertido en ceniza. Apenas queda un rincón y la laguna donde apartó a las vacas, con la ayuda de unos vecinos. "La cosa se ponía fea e hicimos una defensa, si no es por nosotros, por las cinco personas que me han ayudado, los vecinos de mi pueblo, ahora no tengo ni un animal" relata frente al paisaje lunar que vuelve a dejar uno de los grandes incendios del verano.

"Tanta UME, tanta carroceta y al final los únicos que nos echaron una mano fueron los bomberos con Javier (presidente de la Diputación). Y aún así estuvimos hasta las doce de la noche" relata sobre la tensa jornada del miércoles, con el fuego amenazando al ganado.

Vacas alistanas entre los pastos calcinados | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

El productor tabarés lamenta "la cantidad de máquinas que iban y venían para que se haya ido otra vez todo a la mierda". "Cuando no se puede hacer nada, como hace tres años que era descomunal, pero esto era un fuego de hierba".

Óscar Puente considera "incomprensible" que no le dejaran pasar a ver cómo estaba el ganado. "Yo defiendo mi patrimonio, no me pueden poner pegas para velar por lo mío.

Como Puente, muchos ganaderos de los pueblos afectados por este fuego iniciado la tarde del 11 de agosto en Puercas sufren las pérdidas de los pastos arrasados por las llamas, animales sin alimento natural. "Tendremos que organizarnos a ver cómo salimos de esto".

Martín, un ganadero de vacas de Losacio, vuelve a vivir la pesadilla del fuego. Cuando los incendios de la Culebra, del verano de 2022, se le quemó una nave almacén con el alimento dentro que todavía no ha reparado. Y 8 kilómetros de cercados ganaderos, además de los pastos.

Escenario que ha dejado el fuego al paso por la explotación del ganadero tabarés | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

"Aquí no se ha aprendido nada" lamenta el productor de vacuno de Losacio, quien pone negro sobre blanco la realidad de las prometidas y comprometidas ayudas de las administraciones a los ganaderos afectados por el fuego. "Del Gobierno central no recibí ni un duro, y de la Junta me repararon 2.000 metros de los 8.000 destrozado. Así que con esa experiencia, qué puedo esperar ahora".

Martín sabía que "más pronto o más tarde el fuego iba a volcar, pero que nos hubiera dejado algunos años más. Mientras la gente no se mentalice de que hay que reordenar la naturaleza, mientras en los pueblos no se organicen cinturones de seguridad, cortafuegos que los defiendan, esto es una bomba. En los pueblos no hay gente, no hay animales en el monte ejerciendo presión de pastos y limpieza. Esto es una balsa de gasolina y cada vez la llenamos con más litros" expone con toda la crudeza el ganadero de Losacio.

De momento toca de nuevo cambiar planes, reorganizar al ganado que ya no podrá aprovechar este año los abundantes pastos. Óscar Puente volverá con las vacas a Tábara "y a darlas de comer. Ahora las tengo que mantener con mi bolsillo y hasta diciembre es mucho dinero. Era un año bueno, lleno de hierba, pues otra vez a lo mismo, ahora hasta mayo ya sabemos lo que nos queda" expresa sobre los costes que supone el alimento para la vacada.

Los ganaderos ya piensan en reunirse, organizarse de alguna manera para batallar otra vez. Aunque no con mucha esperanza.

