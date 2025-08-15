Los gigantes y cabezudos animan la fiesta en Villaralbo

El pasacalles de gigantes y cabezudos se ha consolidado como una tradición en las fiestas en honor de la Virgen de la Asunción de Villaralbo.

Promovido por el grupo "Terror Romanorum" de la Asociación Cultural Banda de Jesús Nazareno, el pasacalles arrancó en el salón cultural y prosiguió hasta la plaza de la iglesia, en la que los dos gigantes, Viriato y Elena, acompañados por siete cabezudos (cuatro ovejas, un carnero, un cordero y un águila), contagiaron su espíritu festivo a los vecinos con sus bailes.

Una vez finalizada la misa de fiesta prosiguió el animado pasacalles, en el que los gigantes y cabezudos asumieron el papel de "escolta" de las autoridades durante el trayecto hasta el club de jubilados, en el que tuvo lugar un refresco festivo.

El presidente de la asociación, Juan Manuel Bragado, destacó la gran acogida de un pasacalles, que los vecinos esperan con ilusión cada año porque se ha convertido en una "institución" festiva.

Recordó Bragado que el grupo "Terror Romanorum" creó en primer lugar la pareja de gigantes y, con el paso del tiempo, fue añadiendo a la comitiva el resto de cabezudos.

El próximo año, la asociación cultural conmemorará el 30 aniversario de su fundación y, con motivo de una efeméride tan importante, tratará de incorporar una gigantilla a la comitiva.

Suscríbete para seguir leyendo