La extensa tradición vinícola de Fermoselle, en un libro

"Fermoselle Villa del Vino: Una aproximación histórica, geográfica y cultural a su mundo vitivinícola". Este es el título del libro que se ha presentado en el Ayuntamiento de Fermoselle y que pretende contribuir al conocimiento histórico, geográfico y patrimonial de la villa, con el vino como eje central.

La publicación de la obra se enmarca en el proyecto de desarrollo turístico impulsado por la AECT Duero-Douro, y Ediciones Universidad de Salamanca y ya se encuentra disponible en formato físico y digital.

El alcalde de la villa, José Manuel Pilo; el director general de la AECT Duero-Douro, José Luis Pascual; las editoras de libro, Almudena Navarro y Ana Belén López; y uno de los autores que ha contribuido con un capítulo, fueron los encargados de presentar el libro, acto que fue amenizado con la música de tamboril y dulzaina de Ismael "El Gallito" al inicio y de Carla Pascual, al piano durante el evento.

El libro recoge, al margen del terreno enológico, las características del espacio geográfico donde se ubica la villa histórica, monumental y fronteriza de Fermoselle. Además, realiza una exhaustiva radiografía de la tradición vitícola del término municipal, además de adentrar al lector en sus bodegas, en las que vino fermosellano se une a las entrañas de su corazón de granito.

Pasado judío

Además, la obra hace referencia al pasado judío de Fermoselle, que también se suma al mundo del vino, como demuestran diferentes datos sobre la arquitectura popular de las bodegas subterráneas, excavadas en la dura roca de granito.

La visión antropológica que también aborda el libro permite igualmente visibilizar la esencia de sus pobladores, es decir, quiénes fueron, cuándo aparecieron, de qué vivieron y cómo se las ingeniaban para arañar a las montañas trozos de tierra en los que cultivar.

Por los motivos expuestos, el libro contribuirá a reafirmar a Fermoselle como un referente en el mundo del vino, aunque para reforzar su posicionamiento en el emergente fenómeno enoturismo deberá reformar una buena parte de sus infraestructuras hosteleras, su logística promocional y redefinir sus activos.

Expertos

Para la elaboración de cada uno de los capítulos se ha contado con investigadores expertos de cada una de las temáticas procedentes de las Universidades de Salamanca, Valladolid y Wisconsin. José Manuel Llorente Pinto, Juan Ignacio Plaza Gutiérrez, Eugenio Baraja Rodríguez, Féliz Jové Sandoval, Eduardo Velasco Merino, Jesús Jambrina Pérez, Almudena Navarro Zamora, José Luis Sánchez Hernández, Marta Potente Castro, Pilar Vega Pindado y Ana Belén López Tárraga, son los autores que han contribuido. El prólogo ha sido realido por el Javier Pérez Andrés, y el epílogo ha sido escrito por el director general de la AECT Duero-Douro, José Luis Pascual Criado.

La portada del libro rinde un homenaje a las mujeres que, de forma silenciosa e imparable, han trabajado la tierra durante toda su vida. La mujer que ilustra la portada es Aurora, natural de Fermoselle, y la fotografía es obra de su nieta Sonia Fernández imagen captada hace unos años durante la época de la recogida de la aceituna. El diseño de la portada fue completado por José Ángel Vegas.

El libro ya puede adquirirse de forma física en diferentes puntos de venta de Fermoselle (Oficina de Fermoselle Villa de Vino y Espacios Siete Peldaños) y de Zamora (librería Semuret y Jambrina). Con la llegada del nuevo curso se ampliará el número de puntos de venta.

