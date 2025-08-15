Días de devoción, reencuentro y emoción taurina en Coreses

"Tradición, homilía, ocio, reencuentro con amigos y sentimiento religioso, eso es lo que queremos que sean nuestras fiestas y con ellas ofrecer nuestra hospitalidad, nuestra compañía y nuestra generosidad a todos los que nos visitan para compartirlas". Son palabras del alcalde de Coreses, José Luis Salgado, con motivo de las Fiestas de Nuestra Señora de la Asunción que comenzaron el 1 de agosto y se prolongan hasta este domingo.

El Ayuntamiento y la corporación municipal ha preparado un programa lúdico con actividades y diversión para todos los públicos y para todas las edades. Desde la Alcaldía anima a "sentirlas y disfrutarlas, que el jolgorio sirva para contagiarnos a todos de su alegría, contando, como no puede ser de otra manera, de la protección de nuestra patrona para que el discurrir de las mismas sea tranquilo y en paz".

Las fiestas de Coreses cuentan con una gran participación vecinal y de colaboradores y personal de servicios que hacen posible que todo esté preparado para disfrutar y que se suma a la animación de las peñas.

Festejos taurinos

El fin de semana llega cargado de emoción, fiesta y tradición. El cartel taurino de las fiestas está previsto para el sábado 16 a las doce de la noche con desenjaule de vaquillas con discomóvil en la plaza de toros, con reses de la Ganadería Clairac y con entrada gratuita.

Y el domingo 17 para los madrugadores está previsto el encierro campero con dos utreros: Fogón, de pelo colorado y Florentino de pelo negro, de la ganadería Clairac, de Moral de Castro en Salamanca y adquiridos en La Dehesita. Dará comienzo a las 10 de la mañana.

Para completar la jornada del domingo, tras el encierro campero habrá cancha de juegos autóctonos y por la tarde Vermú Flamenco con dos citas. Una de ellas a las dos y media con Sheyla Galván y otra a las cuatro y media con Los Lunares.

La reina de las fiestas de este año es Lidia Aguiar Ramos y Andrea Gregorio García es la reina infantil. Mientras que como primera dama está Carla Martínez Hernández y segunda dama es Lara Peña Herrera.

A los festejos taurinos se suma la diversión a modo de pasacalles de carrozas y peñas en la tarde de ayer, y llegan tres jornadas de música en directo en la que las veladas nocturnas estarán animadas con orquestas y una macrodiscoteca. Hoy viernes actuará la Orquesta La Fórmula en el Patio de las Escuelas, el sábado será el turno de la macrodiscoteca Alefran y el domingo actuará la Orquesta Tucan Brass .