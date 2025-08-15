Días de devoción, reencuentro y emoción taurina en Coreses
Coreses vive sus Fiestas de la Asunción con un animado programa que combina encierros, música y tradición. Vecinos y visitantes disfrutan de jornadas donde la hospitalidad del pueblo y la participación de las peñas son protagonistas, con actividades para todos y festejos taurinos como plato fuerte del fin de semana.
"Tradición, homilía, ocio, reencuentro con amigos y sentimiento religioso, eso es lo que queremos que sean nuestras fiestas y con ellas ofrecer nuestra hospitalidad, nuestra compañía y nuestra generosidad a todos los que nos visitan para compartirlas". Son palabras del alcalde de Coreses, José Luis Salgado, con motivo de las Fiestas de Nuestra Señora de la Asunción que comenzaron el 1 de agosto y se prolongan hasta este domingo.
El Ayuntamiento y la corporación municipal ha preparado un programa lúdico con actividades y diversión para todos los públicos y para todas las edades. Desde la Alcaldía anima a "sentirlas y disfrutarlas, que el jolgorio sirva para contagiarnos a todos de su alegría, contando, como no puede ser de otra manera, de la protección de nuestra patrona para que el discurrir de las mismas sea tranquilo y en paz".
Las fiestas de Coreses cuentan con una gran participación vecinal y de colaboradores y personal de servicios que hacen posible que todo esté preparado para disfrutar y que se suma a la animación de las peñas.
Festejos taurinos
El fin de semana llega cargado de emoción, fiesta y tradición. El cartel taurino de las fiestas está previsto para el sábado 16 a las doce de la noche con desenjaule de vaquillas con discomóvil en la plaza de toros, con reses de la Ganadería Clairac y con entrada gratuita.
Y el domingo 17 para los madrugadores está previsto el encierro campero con dos utreros: Fogón, de pelo colorado y Florentino de pelo negro, de la ganadería Clairac, de Moral de Castro en Salamanca y adquiridos en La Dehesita. Dará comienzo a las 10 de la mañana.
Para completar la jornada del domingo, tras el encierro campero habrá cancha de juegos autóctonos y por la tarde Vermú Flamenco con dos citas. Una de ellas a las dos y media con Sheyla Galván y otra a las cuatro y media con Los Lunares.
La reina de las fiestas de este año es Lidia Aguiar Ramos y Andrea Gregorio García es la reina infantil. Mientras que como primera dama está Carla Martínez Hernández y segunda dama es Lara Peña Herrera.
A los festejos taurinos se suma la diversión a modo de pasacalles de carrozas y peñas en la tarde de ayer, y llegan tres jornadas de música en directo en la que las veladas nocturnas estarán animadas con orquestas y una macrodiscoteca. Hoy viernes actuará la Orquesta La Fórmula en el Patio de las Escuelas, el sábado será el turno de la macrodiscoteca Alefran y el domingo actuará la Orquesta Tucan Brass .
- La Sierra de la Culebra vuelve arder: evacúan Puercas de Aliste y Ferreruela de Tábara
- Se busca a un hombre de 55 años desaparecido mientras hacía una ruta en moto por Zamora
- Los cuatro mejores pueblos de Zamora para pasar el verano: no lo decimos nosotros, lo dice ChatGPT
- Localizado muerto en accidente el motorista al que se buscaba en Zamora
- El incendio de Puercas se reaviva: una gran lengua de fuego con varios focos
- Un gran incendio intencionado, con dos puntos de inicio, obliga a evacuar cuatro pueblos y a 800 personas
- Las mejores fiestas de los pueblos de Zamora, según Chat GPT
- El incendio de Puercas reaviva el 'infierno' en la Sierra de la Culebra