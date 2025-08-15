El descenso de alumnos provoca el cierre del Instituto y la Residencia de Muga

Muga de Sayago echa el cierre a una institución a punto de cumplir medio siglo de historia. El progresivo descenso de alumnos en el Instituto José Luis Gutiérrez y la Residencia de Estudiantes han terminado por llevar a tomar la decisión más dolorosa, el cierre definitivo de este complejo educativo que ha formado a miles de alumnos de todo el territorio nacional.

El Ayuntamiento, como titular del Instituto, junto a la comunidad educativa y la Asociación Cultural y Formativa de Muga, como gestora de la Residencia, llevan tiempo intentando buscar una solución para aumentar el número de alumnos. Una de las que se ha contemplado es la posibilidad de escolarizar en el centro, con alojamiento en la Residencia, a menores inmigrantes no acompañados procedentes de Canarias, acogidos por el Gobierno de España y que se repartirán por las Comunidades Autónomas. Se han mantenido contactos al más alto nivel, estudiado la viabilidad a través de una ONG que se encargara de trabajar con los menores, pero la respuesta no acaba de llegar. Y tampoco se tiene claro que socialmente sea aceptada la posibilidad de que lleguen estos menores no acompañados a la Zamora rural.

Los vecinos de Muga también han sido convocados para intentar implicar al pueblo y evitar la decisión más dolorosa. Ha habido buena voluntad de ayudar, incluso con ayudas económicas, para garantizar la continuidad de una institución educativa muy querida por los vecinos de Muga. Pero todos los esfuerzos y alternativas estudiadas no han conducido a una salida clara y el cierre deja en la calle a 21 personas, 12 profesores y otros 9 trabajadores de la Residencia. Docentes en su mayoría con más de 25 años de antigüedad. Personal que se acogerá al procedimiento legal ante la extinción de los contratos por el cese de actividad del centro, de titularidad municipal.

En Muga no se duda en hablar de "una gran pérdida para el pueblo", el "fracaso" de un proyecto del entonces párroco don José. "No se debería haber dejado perder, porque lo que se cierra, la experiencia nos dice que no vuelve".

El propio Ayuntamiento ha realizado inversiones para mejorar las instalaciones, como la más reciente renovación de ventanas y otras obras de mantenimiento.

El IES José Luis Gutiérrez de Muga de Sayago es el único de Castilla y León, junto al IES La Providencia de Medina de Pomar (Burgos), de titularidad municipal que desarrolla una actividad de interés público y social en el ámbito rural. Esta singularidad propicia desde hace años una colaboración con la Junta que se materializa en la concesión de subvenciones en función del número de unidades escolares y alumnos matriculados en estos centros educativos. La última, de 700.589 euros al Ayuntamiento de Muga para el curso 2024-2025. Se contaba hace un año con 75 estudiantes distribuidos en nueve unidades escolares, cinco de ellas dedicadas a impartir los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria y cuatro a Bachillerato.

El cierre del Instituto de Muga de Sayago pone fin el proyecto creado por el sacerdote José Luis Gutiérrez, don José para todos, nacido el 9 de marzo de 1927 en Alcalá de Henares. Murió en 2015. El párroco aterrizaba en Sayago desde su anterior destino en Grisuela y Ufones, en la comarca de Aliste, era un hombre inquieto y preocupado por la formación de los jóvenes.

Se había dado cuenta de la dificultad de los niños y jóvenes de Muga para seguir sus estudios al finalizar la Educación Primaria y la única posibilidad de estudiar en Zamora, ya que no había instituto en la comarca y las familias tenían muy difícil costear la estancia de sus hijos en la capital. Así comenzó dando clases en la Casa Rectoral, para seguir al año siguiente de su llegada, en 1958, fundando la Academia Libre de Bachillerato. En 1977 se construyeron las primeras residencias y el éxito de este proyecto educativo en el medio rural llevaría a la construcción de dos nuevos edificios en el año 2005.

A lo largo de estos años el centro ha dado formación a generaciones de estudiantes, con la década de los 90 como la más esplendorosa, cuando se llegaron a sumar hasta casi 550 matrículas. A partir del año 2010 comenzó un declive progresivo que llevó a contabilidad 240 alumnos en el año 2013, casi todos internos. La bajada del centenar empezó a encender las alarmas, hasta llegar a este curso de 2025-2026 con 52 jóvenes que no estudiarán en Muga de Sayago.

Suscríbete para seguir leyendo