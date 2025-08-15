Cara y cruz en el primer encierro mixto de Villalpando

La extensa tradición taurina que ha logrado preservar Villalpando es la piedra angular de las fiestas en honor de San Roque que, en estas fechas, convierten a la villa en el punto de encuentro de numerosos aficionados. Una de las citas más esperadas de las fiestas son los encierros mixtos que se organizan en Villalpando y que son el fiel reflejo de la afición taurina más pura.

Como ya sucediera el pasado año, la prohibición de la Jefatura Provincial de Tráfico de cortar la carretera ZA-L-2325 por la festividad del 15 de agosto, obligó al Ayuntamiento de Villalpando a buscar alternativas para que el encierro mixto pudiera celebrarse sin tener que organizar como en 2024 dos diferentes, uno en el campo y otro urbano.

La opción elegida para mantener la esencia del festejo fue aprovechar la "Cañada real" para reconducir a los toros desde el prado hasta el casco urbano. Otra de las novedades del festejo fue el cambio de ubicación del punto de partida por la necesidad de adaptarlo al nuevo trazado y los tres novillos que se soltaron junto a los bueyes, iniciaron su recorrido desde un corral de paquetones habilitado en el entorno de los pinos de Quesada.

Los caballistas y los aficionados que siguieron el encierro desde vehículos autorizados disfrutaron de las carreras de los astados, aunque por las elevadas temperaturas los animales intentaron refugiarse en zonas de sombra, lo que ralentizó el desarrollo del festejo.

De hecho, dos de los tres novillos tuvieron finalmente que ser recogidos por el camión en el campo. Con pericia y con la ayuda de los bueyes, los caballistas guiaron al único novillo que completó el recorrido hacia el casco urbano. Numerosos aficionados esperaban el paso de los animales por la Puerta de San Andrés o Puerta Villa, para rememorar uno de los momentos estéticamente más bellos del encierro. Con el festejo popular, Villalpando también recreó otras épocas, en las que las reses se guiaban desde el campo hasta la villa para su posterior lidia.

Los aficionados tendrán una nueva oportunidad el lunes 18 de agosto de disfrutar del segundo encierro mixto programado por el Ayuntamiento con motivo de las fiestas en honor a San Roque.

Villalpando es una tierra de gran tradición taurina enraizada en parte en el legado de uno de sus "hijos" más queridos e ilustres, el torero Andrés Vázquez.

Suscríbete para seguir leyendo