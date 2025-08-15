Sin cambios clínicos significados en la situación de los cuatro vecinos de Abejera heridos en el incendio de Puercas

La situación médica de los cuatro vecinos de Abejera que sufrieron quemaduras en el incendio de Puercas continúa sin cambios clínicos significativos, con tres personas en situación crítica y otra grave.

Así lo precisa el parte médico de los heridos transmitido por la Consejería de Sanidad. Los cuatro heridos son atendidos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

Parte médico

Mujer 56 años. SCQ (superficie corporal quemada): 48 %. Crítico

Varón 64 años. SCQ: 35 %. Crítico.

Varón 80 años. SCQ: 15 %. Crítico.

Mujer. 77 años. SCQ: 10 %. Grave.

Se trata de un matrimonio con su hija y un vecino que se vieron sorprendidos por el fuego cuando salían en el coche, una vez que se dio la orden de evacuación la tarde martes, 12 de agosto.

Con respecto a la evolución del incendio de Puercas, a esta hora se mantien el nivel 2, aunque la evolución es favorablemente. Con el corazón en un puño por si cambia el viento, en este momento permanecen controlados después de varias jornadas de intenso trabajo. Es posible que a lo largo del día baje el nivel, actualmente, en el 2. Eso permitirá liberar medios aéreos y terrestres para el de Castromil, el que más preocupa en este momento.