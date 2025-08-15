Bravura en el encierro de Fuentelapeña

Los primeros encierros de las fiestas de Fuentelapeña regalaron momentos de emoción, tanto en el campo como en la calle, a la multitud de aficionados congregados en el municipio de La Guareña.

El calor sofocante no pudo con las ganas de toros de tantos aficionados de Fuentelapeña, los pueblos del entorno y llegados de las provincias de Valladolid o Salamanca.

Los tres novillos soltados este viernes en el campo que el Ayuntamiento habilita cada año para el festejo, dieron buen juego y provocaron momentos de emoción para gusto de caballistas y público. Especialmente aplaudidos eran los cortes a los astados de jóvenes que dan buena muestra de valentía y pericia. Gestos aplaudidos por el «respetable» que se arremolinaba en el graderío.

Dos novillos entraron al pueblo, jaleados por la multitud, que después se trasladó a las calles para el encierro urbano. El calor se hacía notar ya pasado el mediodía, pero aún subió más la temperatura con el susto que provocó un astado que estuvo a punto de escapar.

Por fortuna no lo consiguió, los toros se encerraron y la fiesta continuó en bares y bodegas, donde las peñas, vecinos, invitados, forasteros acudieron prestos a refrescarse en una de las jornadas más calurosas del verano.

Hoy, nueva oportunidad para disfrutar de los toros en el segundo encierro de campo y de calle.

