Aparece un cadáver flotando en el agua en el río Tera en Puebla de Sanabria
El cuerpo sin vida fue encontrado en el entorno del camping de la localidad a primera hora de esta mañana
El cadáver de un hombre ha aparecido a primera hora de esta mañana flotando en el río Tera a la altura de Puebla de Sanabria.
El cuerpo sin vida fue visto por una persona que informó de ello sobre las siete y media de la mañana de este viernes al servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León e indicó que el cuerpo flotaba en el tramo situado entre el camping y el puente peatonal sobre el río.
El 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil, Emergencias Sanitarias de Sacyl y los bomberos del Consorcio Provincial de Incendios de la Diputación de Zamora. Fueron estos últimos los que rescataron el cadáver, que es de un hombre de unos 40 años, según fuentes del 1-1-2.
El servicio de Emergencias dio aviso al Grupo de Intervención Psicológica para que comunicara el fallecimiento a la familia del fallecido.
Puebla de Sanabria registra estos días una gran afluencia de visitantes debido al puente festivo y a la celebración de su Mercado Medieval.
