Animada jornada de hermandad de la asociación de jubilados de Fermoselle

Los participantes asisten a una misa y comparten una comida de fraternidad en un encuentro amenizado por la asociación de tamborileros

Los participantes disfrutan de la comida de hermandad. | FRANCISCO MARCOS VARAS

M. J. Cachazo

La asociación de jubilados "San Agustín" de Fermoselle ha celebrado una jornada de hermandad, que sirvió para reforzar el vínculo de amistad entre sus integrantes.

Un nutrido grupo de socios del colectivo participó en la misa con la fue inaugurada la jornada. Tras la ceremonia religiosa tuvo lugar una comida de fraternidad y una animada sobremesa, en la que los participantes compartieron vivencias y experiencias.

Socios del colectivo se reencuentran antes de asistir a la misa | / F. M. V.

La jornada fue amenizada con la música de la asociación de tamborileros Juan del Enzina. Con motivo del encuentro, los participantes lucieron al cuello un pañuelo conmemorativo de color rojo decorado con el nombre del pueblo y con la imagen de San Agustín.

