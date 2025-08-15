Animada jornada de hermandad de la asociación de jubilados de Fermoselle
Los participantes asisten a una misa y comparten una comida de fraternidad en un encuentro amenizado por la asociación de tamborileros
La asociación de jubilados "San Agustín" de Fermoselle ha celebrado una jornada de hermandad, que sirvió para reforzar el vínculo de amistad entre sus integrantes.
Un nutrido grupo de socios del colectivo participó en la misa con la fue inaugurada la jornada. Tras la ceremonia religiosa tuvo lugar una comida de fraternidad y una animada sobremesa, en la que los participantes compartieron vivencias y experiencias.
La jornada fue amenizada con la música de la asociación de tamborileros Juan del Enzina. Con motivo del encuentro, los participantes lucieron al cuello un pañuelo conmemorativo de color rojo decorado con el nombre del pueblo y con la imagen de San Agustín.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Sierra de la Culebra vuelve arder: evacúan Puercas de Aliste y Ferreruela de Tábara
- Se busca a un hombre de 55 años desaparecido mientras hacía una ruta en moto por Zamora
- Los cuatro mejores pueblos de Zamora para pasar el verano: no lo decimos nosotros, lo dice ChatGPT
- Localizado muerto en accidente el motorista al que se buscaba en Zamora
- El incendio de Puercas se reaviva: una gran lengua de fuego con varios focos
- Un gran incendio intencionado, con dos puntos de inicio, obliga a evacuar cuatro pueblos y a 800 personas
- Las mejores fiestas de los pueblos de Zamora, según Chat GPT
- El incendio de Puercas reaviva el 'infierno' en la Sierra de la Culebra