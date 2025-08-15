Alcañices rinde un homenaje a sus vecinos nonagenarios

El Ayuntamiento de Alcañices, ha aprovechado la celebración de las fiestas patronales en honor a San Roque y la Virgen de la Asunción, para rendir un emotivo, sincero y merecido homenaje, al que se han unido los vecinos, a los once residentes en el municipio que nacieron en el año 1935, los cuales tuvieron la desgracia de pasar su más tierna infancia durante la Guerra Civil, sobreviviendo a las penurias y estrecheces de la posguerra y, en 2025, han logrado alcanzar los 90 años.

Los jardines del centro Cultural "Convento de San Francisco" acogieron el concurrido acto que estuvo presidido por el alcalde, David Carrión Gallardo, y los concejales, María Fernanda Fernández Castaño y José Miguel Caballero Blanco.

Luis Manías Fuentes, nacido en Alcorcillo, de profesión taxista, conoció a su mujer Nieves, cuando fue destinada allí de maestra. Se casaron y tuvieron dos hijos, José Luis y Gallardo Francis. Enviudó muy joven y crió a sus hijos con la ayuda de los abuelos.

María Josefa Calvo Leal, hija de familia numerosa, una familia muy feliz y muy unida, se hizo novia de Daniel el 1 de enero de 1962 y se casaron el 27 de diciembre del mismo año, teniendo cuatro hijos.

Socorro Blanco Manías nació en Alcorcillo en 1935 y con 33 años decidió irse a Suiza, allí estaba su novio Tomás y quiso reunirse con él para construir juntos un futuro. Durante nueve años trabajó en casa de una marquesa. "Ella sería Marquesa, pero yo vivía allí como una reina". Fueron unos años de mucho esfuerzo, pero también de grandes aprendizajes. Al nacer su hija regresó. Hoy tiene dos nietos y dos bisnietos, que son su mayor alegría. Ha trabajado toda su vida con el ganado y en las labores de casa: "nunca me ha asustado el trabajo y aún hoy sigo cuidando de mi huerta".

Mujer alistana

Esperanza Santiago Gallego nació el 5 de junio de 1935 en Alcorcillo, pasando toda su infancia y juventud en el pueblo hasta que se casó con su gran amor, Paco. No tenían de nada y él se presentó a Guardia Civil comenzando su vida errante hasta que se jubiló. Ella ha sido la clásica mujer alistana cuidando a sus padres y suegros. A sus 90 años sigue con su huerto, sus gatos y sus gallinas.

Paula Faúndez García nació en Trabazos el 25 de enero de 1935 y de los 10 a los 15 años estudió en las monjas en Zamora, de donde la sacaron para trabajar y con 18 años se fue a servir a la capital con su prima Teresa, mientras estaba de novia con Julián. Se casaron el 28 de febrero de 1957 y tuvieron ocho hijos que le dieron 16 nietos y 10 biznietos. Actualmente reside en la Calle la Fuente de Alcañices y no le puede faltar su paseo diario.

María Purificación García Cañedo nació en Alcañices el 2 de febrero de 1935, siendo la mayor de siete hermanos. Allí vivió hasta el 19 de septiembre de 1961 cuando se fue a Madrid donde conoció al cordobés, Paco García Córdoba de Rute, zapatero y cristalero, nacido el 14 de octubre de 1935, teniendo dos hijos y cinco nietos.

Elvira Augusto Pérez nació en el seno de una familia humilde siendo la séptima de nueve hermanos. Pasó su infancia en el duro mundo de la guerra y de la posguerra, creciendo en el ambiente del contrabando con Portugal, cuando el estraperlo era un intercambio de mercancías, la mayoría de las veces cosas de primera necesidad que faltaba a uno u otro lado de la frontera. Aprendió costura en el taller de la señora Nieves y comenzaba su noviazgo con Luis "Sardinita", con el que contrajo matrimonio y tiene ocho hijos. Vivió en Aldeadávila de la Ribera seis años y en Cibanal de Sayago tres. Siempre movidos por la idea de mejorar sus vidas y las de sus hijos regresaron a Alcañices en 1970. Mujer trabajadora, valiente, cariñosa y muy alegre.

Matías Rivas Moldón nació en Bercianos de Aliste donde conoció al amor de su vida, Aurora, formando una familia con tres hijos. Matías dedicó su vida al trabajo del campo al que se entregó con fuerza, dignidad y constancia. Un hombre fuertemente ligado a sus tradiciones y muy unido a la Semana Santa, perteneciendo a la cofradía del Santo Entierro. Es un gran cantor del Miserere en latín, llevando la batuta durante muchos años en el Santo Entierro de Bercianos. Cuando la salud comenzó a fallarle se desplazó a la residencia acompañado de Aurora.

Victoria Barros Gallego, casada con Francisco Cerezal de Alcañices, es una mujer que ha sido un ejemplo, una madre excepcional y una alcañizana ejemplar.

El Ayuntamiento de Alcañices rindió homenaje asimismo a la señora Angelita, la antigua dueña del mítico Bar Central, ahora mismo la persona más longeva del pueblo con 104 años de edad.

Otras distinciones

Manuel Viñas Lorenzo "Lolo", el último campanero de Alcañices, fue otro de los homenajeados en reconocimiento a su papel fundamental en la historia del pueblo. Su labor consistía en alertar al pueblo tocando la campana de la "Torre del Reloj" desde los distintos comienzos de los festejos, avisar de fuego o llamar a concejo.

Con su esfuerzo y constancia Lolo mantuvo vivas las tradiciones que aún hoy forman parte del patrimonio cultural de Alcañices. No pudo asistir al acto al estar ingresado en Zamora y recibió el galardón su hermano.

Además, el Ayuntamiento de Alcañices homenajeó al Inspector Jefe de la Policía de Fronteras, Pedro Iglesias Salas, muy conexionado y unido a Alcañices y a la comarca. Aunque nació en Cantalapiedra (Salamanca) está casado en Las Figueruelas y durante los últimos años ha estado al frente de la Comisaría de Alcañices.

Su compromiso con la seguridad y su cercanía con la gente los han hecho merecedor del cariño y respeto de todos.

Suscríbete para seguir leyendo