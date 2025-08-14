Villalpando abre sus fiestas con un encierro de bueyes

Villalpando ha inaugurado sus fiestas con un encierro de bueyes, del que han disfrutado como niños más de 25 abuelos de la Residencia La Inmaculada.

Durante el festejo, los mayores han podido revivir detrás de la valla de protección recuerdos de juventud, muchos de ellos ligados a la extensa tradición taurina que atesora Villalpando.

Los espectadores, tanto abuelos como vecinos y participantes, no han podido disimular su satisfacción por el desarrollo del vibrante encierro con bueyes.

Vecinos protegen del sol a los abuelos que siguieron de cerca el encierro. / Cedida

Ante las elevadas temperaturas registradas durante la jornada, los vecinos han protegido a los abuelos de la residencia con paraguas, aunque también les han proporcionado agua y sillas para que pudieran rememorar el bonito momento de ver pasar los bueyes y los caballos.

Con un grito de ¡Viva San Roque! concluyó el encierro, que fue el preludio perfecto para el primero de los encierros mixtos que se celebrará este viernes 15 de agosto en Villalpando con motivo de sus fiestas.