El sistema ES-Alert para móviles contribuye a la evacuación de más de mil personas en la Alta Sanabria

En un principio eran reacios al desalojo, pero cuando recibieron un mensaje de emergencias en sus teléfonos, las 1.350 personas que se encontraban en el pueblo de Porto de Sanabria accedieron a la evacuación, con la guía de la Guardia Civil, como ha afirmado Fernando Prada, delegado del Gobierno en Zamora. La localidad de la Alta Sanabria se encuentra en fiestas y tiene más población de la habitual en estas fechas.

Se trata de la primera vez que la Junta de Castilla y León utiliza el sistema ES-Alert en Zamora, con motivo del incendio que se originó en Orense pero que desde hace varias horas también quema el terreno de la Alta Sanabria. Este mecanismo de alerta permite a Protección Civil enviar mensajes de aviso a los teléfonos móviles, como ya se ha vivido durante otras emergencias en distintas comunidades autónomas.

Los 1.350 desalojados en Porto de Sanabria se suman así a los 136 de Castromil, 75 de Pías, 120 de Villanueva de la Sierra y 47 de Barjacoba. Para acoger a parte de estos vecinos, se han habilitado 500 camas en la Escuela Hogar de Puebla de Sanabria.

El alcalde de Puebla junto a varios vecinos que ya han sido evacuados. / A. S.

En estos momentos, el incendio de Castromil tiene la categoría de nivel 2 y cuenta con seis medios asignados en estos momentos: tan solo un técnico y cinco agentes medioambientales/celadores. El fuego ha provocado el corte de la carretera ZA-102, que comunica Porto de Sanabria con la localidad orensana de Vilavella.