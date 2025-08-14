Segundo fallecido por el incendio de Molezuelas en Zamora: un voluntario de León de 37 años

Segundo fallecido a consecuencia del incendio con origen en Molezuelas de la Carballeda que ha afectado tanto a la provincia de Zamora como a la de León. Se trata de uno de los heridos críticos, un hombre de 37 años que tenía el 85% de su cuerpo quemado y que había llegado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid procedente del Complejo Asistencial Universitario de León.

En el momento de sufrir sus heridas durante el fuego acompañaba al otro hombre que falleció quemado por las llamas en Nogarejas (León), un joven de 35 años.

Heridos críticos

Mientras tanto, en Valladolid permanecen cinco pacientes, tres de ellos, en la Unidad de Quemados de referencia regional y los tres se encuentran en estado crítico. Otros dos permanecen en la UCI, uno crítico y otro con pronóstico grave.

El sexto herido, un varón de 78 años ingresado en el Complejo Asistencial Universitario de León con quemaduras en el 17% de su cuerpo, fue trasladado ayer por la tarde a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe.

DETALLE DE LOS HERIDOS EN EL HOSPITAL RÍO HORTEGA DE VALLADOLID

Mujer de 56 años de ZAMORA con el 48% de la superficie corporal quemada. Estado crítico.

con el 48% de la superficie corporal quemada. Estado crítico. Varón de 36 años de ZAMORA con el 50% de su cuerpo quemado. En estado crítico y muy mal pronóstico.

con el 50% de su cuerpo quemado. En estado crítico y muy mal pronóstico. Varón de 64 años de ZAMORA CON EL 35% de su cuerpo quemado. En estado crítico.

CON EL 35% de su cuerpo quemado. En estado crítico. Varón de 80 años de ZAMORA con el 15% de su cuerpo quemado. En estado crítico.

con el 15% de su cuerpo quemado. En estado crítico. Mujer de 77 años de ZAMORA con el 10% de su cuerpo quemado. En estado grave.

