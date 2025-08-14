La poeta Salomea Slobodian, ganadora el Premio "León Felipe" de Tábara

La poeta ucraniana Salomea Slobodian ha ganado, con el poemario "Nadir", el XXIV Premio Internacional de Poesía "León Felipe" de Tábara que este año, con 638 poemarios, ha batido el récord de participación desde su puesta en marcha el día 23 de abril de 2001, coronándose en cantidad y en calidad como el certamen poético en castellano más importante del mundo.

Los datos lo avalan. En sus 24 años de vida, ha conseguido atraer ya a más de 7.000 poetas de 34 países diferentes, de todos los continentes, destacando este año la numerosa presencia de poetas de Marruecos y el estreno de poemarios llegados de Taiwán en Asia, a 11.634 kilómetros del lugar donde nació el poeta León Felipe el día 11 de abril de 1884.

El jurado presidido por el alcalde tabarés Antonio Juárez Núñez y compuesto, entre otros, por varios de los ganadores de otras convocatorias anteriores como es el caso de Mar Busquets Mataix, Marian Casado y Boris Rozas, por la profesora María Antonia Ricas Peces y por los codirectores y cofundadores del premio Joan Gonper y el poeta zamorano Jesús Losada, ha decidido este año conceder el máximo galardón a la poeta ucraniana.

El acto tuvo lugar en el Salón Noble de Convenciones del "Edificio del Reloj" de Tábara. Salomea Slobodian se compromete a estar el próximo año por estas fechas para presentar su libro que se publicará en la "Colección del Vértice" y como derecho de autor recibirá 100 ejemplares. "Nadir", según el jurado, "no es un libro fácil, pero si es un libro exquisito. Con una cuidada y compleja elaboración lingüística, muy actual".

Salomea Slobodian, poeta distinguida con el primer premio del certamen. / Cedida

Salomea Slobodian nació en Kyiv (capital de Ucrania) en el año 1998. Es Doctora en Filosofía y trabaja como docente en la Universidad de Navarra y en la Universidad Internacional de "La Rioja", además de ser muy conocida, a parte de como poeta, por ser violinista. "Para mi la música es como una historia que está dentro y que hay que saber contarla". Además, ha publicado dos poemarios en ucraniano, "El polvo de la reina sin filtrar" y "Rododentro".

Por otra parte, María del Mar Busquets Mataix, una poeta nacida en Chile en 1966, ha presentado en Tábara la obra "La luz de las ciudades", que el pasado año ganó el certamen, "un poemario escrito con esmero exquisito de quien conoce la delicadeza en la poesía".

La evolución del Premio Internacional de Poesía "León Felipe" es digna de elogio. En la primera edición de 2001 participaron 156 obras en unos tiempos en que la única manera de presentar los correos era el postal. El pasado año participaron 483 poetas cifra que se ha incrementado hasta los 638 en la presente edición.

