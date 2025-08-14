Un pequeño pueblo de Zamora alza la voz por la "catástrofe humanitaria" en Gaza

El pequeño pueblo de Figueruela de Abajo ha alzado la voz contra la "indiferencia" y se ha unido a los llamamientos que "apelan a la conciencia del mundo", por la "catástrofe humanitaria" en la Franja de Gaza.

Vecinos de diferentes edades secundaron con pancartas una concentración, que sirvió para recordar que desde hace aproximadamente un año el mundo es testigo de "un grado inconcebible de muerte y destrucción en la Franja de Gaza ocupada".

Desde entonces, los ataques contra la población civil, la destrucción de infraestructuras, la obstrucción de la acción humanitaria, la privación de agua y de comida, así como el desplazamiento forzoso constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario".

Por estos motivos, los vecinos instan a los gobiernos, a los líderes políticos, a las instituciones internacionales, a los medios de comunicación y, sobre todo, "las personas que aún no han renunciado a su conciencia" a que ejerzan su influencia para lograr un alto el fuego definitivo, la protección de la población civil, la apertura de pasos para garantizar la ayuda humanitaria o la suspensión de "castigos" como el hambre o el desplazamiento forzoso.

Los vecinos aprovecharon la concentración para exigir a las administraciones públicas más medios destinados a la prevención de incendios, porque no quieren vivir bajo la amenaza de que su pueblo "sea pasto de las llamas".

