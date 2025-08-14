Nuevas quejas en pueblos de Zamora por la recogida de residuos

Vecinos de Abelón han mostrado su malestar por el deficiente servicio de recogida de vidrio y de otros residuos. El pueblo tan solo cuenta con un contenedor de vidrio, que es utilizado para el reciclaje de los residuos que generan el bar y los propios vecinos.

Ante esta situación, se acumulan vidrios rotos en el entorno del contenedor, con el consiguiente peligro para los vecinos. En el caso de otros residuos como colchones, sofás o televisores, aseguran «que se acumulan desde hace años» en el «potro», un local que conserva una báscula y un cargadero.

En la actualidad, como apuntan, en Abelón no se presta el servicio de recogida de enseres, por lo que «cada vecino tiene que subirlos en su coche, aunque no lo tenga, y llevarlo a Bermillo».

Por último, señalan que «desde la alcaldía se ha hecho todo lo posible» para mejorar el servicio, «pero no ha sido suficiente».