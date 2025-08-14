Más de un millar de vecinos desalojados por el incendio de Puercas regresan a casa

Los 1.084 vecinos de las localidades desalojadas por el incendio originado en Puercas ya pueden regresar a sus domicilios. Así lo ha anunciado este jueves el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, quien ha realizado una valoración de la situación actual de los incendios en la provincia de Zamora y del que se inició en Orense, pero que amenaza los valles de Pías y Hermisende, en la Alta Sanabria.

Sobre el incendio de Puercas, que ha calcinado alrededor de 4.500 hectáreas, Prada aseguró que durante la pasada noche los servicios de extinción han trabajado “de forma intensa”, prestando especial atención a los focos que pudieran reactivarse por unas “condiciones climatológicas cambiantes”. No obstante, los vecinos desalojados de Puercas, Ferreruela, Losacio, Valer, Abejera, Sarracín de Aliste, Bercianos y Sesnández ya pueden regresar a sus respectivas localidades.

En este punto, Prada destacó que en los “albergues” de Alcañices y Tábara han sido atendidas 171 personas que, en todo momento, han recibido asistencia por parte de Cruz Roja y de Protección Civil. Por su parte, los vecinos de Sesnández, fueron evacuados a Camarzana de Tera.

Al margen del regreso de todos los vecinos desalojados, el delegado territorial de la Junta también confirmó que ya se han reabierto todas las carreteras y vías de comunicación que permanecían cortadas como consecuencia del incendio que se originó en Puercas. En cuanto a las causas que provocaron el fuego, Prada aseguró que la investigación permanece abierta y que, en principio, no se descarta una posible intencionalidad.

Molezuelas de la Carballeda

Del incendio de Molezuelas de la Carballeda, que ha calcinado alrededor de 7.000 hectáreas en la provincia de Zamora, el delegado territorial de la Junta confirmó que, en la pasada noche, tan solo ha prendido una hectárea, aunque los medios de extinción siguen “atentos” ante cualquier reactivación que pudiera producirse. No obstante, Prada recalcó que, en estos momentos “no hay llama activa”.

Además, anunció que la consejería de Medio Ambiente se ha puesto en contacto con los alcaldes de las localidades afectadas por el fuego para que trasladen a la Junta la valoración de los bienes que han sufrido daños, tales como viviendas, naves o vehículos, al objeto de tramitar “lo más rápido posible” las ayudas anunciadas por el Ejecutivo regional.

El delegado territorial de la Junta también se refirió al estado de los heridos ingresados por quemaduras en el Hospital Río Hortega de Valladolid y precisó que tres, dos varones y una mujer, siguen en estado crítico, y otra mujer permanece grave.

Por otra parte, el delegado territorial de la Junta reiteró que el incendio que más preocupa en estos momentos es que se inició en Orense, cuyo frente alcanza los 20 kilómetros, y que amenaza a los valles de Pías y Hermisende, aunque los medios de extinción con maquinaria pesada han logrado contener su avance en el límite de la provincia de Zamora.

En este punto, recordó que varias localidades de la Alta Sanabria siguen en prealerta por si fuera necesaria su evacuación a Puebla de Sanabria, municipio en el que el protocolo ya está preparado para atender a los vecinos.