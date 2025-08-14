En marcha una campaña para ayudar a los afectados por los incendios de Zamora

Ante los últimos incendios registrados en Zamora, la delegación provincial de caza ha puesto en marcha una campaña de ayuda a los pueblos afectados para, "entre todos, pasar estos momentos tan dramáticos".

Con este objetivo ha establecido contactos con entidades, agricultores, ganaderos, asociaciones de profesionales del campo, juntas agropecuarias, cotos de caza o Ayuntamientos, a los que ha solicitado colaboración para llevar a los pueblos afectados forraje, heno, paja, pan duro, fruta, alfalfa, bebederos o cubas de agua.

Al margen de alimentos para animales, en el marco de la campaña solidaria también se solicitan camiones para el transporte de forraje y paja, aunque también está previsto organizar cuadrillas de voluntarios que quieran colaborar en la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios.

La delegación provincial de caza ha creado un grupo de WhatsApp para los afectados y colaboradores y las personas interesadas en ayudar a los afectados pueden sumarse a la iniciativa a través del teléfono 630 91 35 23.