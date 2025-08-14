En marcha una campaña para ayudar a los afectados por los incendios de Zamora
La delegación provincia de caza recoge alimentos para los animales, aunque también organizará cuadrillas de voluntarios para ayudar en la reconstrucción de los pueblos
Ante los últimos incendios registrados en Zamora, la delegación provincial de caza ha puesto en marcha una campaña de ayuda a los pueblos afectados para, "entre todos, pasar estos momentos tan dramáticos".
Con este objetivo ha establecido contactos con entidades, agricultores, ganaderos, asociaciones de profesionales del campo, juntas agropecuarias, cotos de caza o Ayuntamientos, a los que ha solicitado colaboración para llevar a los pueblos afectados forraje, heno, paja, pan duro, fruta, alfalfa, bebederos o cubas de agua.
Al margen de alimentos para animales, en el marco de la campaña solidaria también se solicitan camiones para el transporte de forraje y paja, aunque también está previsto organizar cuadrillas de voluntarios que quieran colaborar en la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios.
La delegación provincial de caza ha creado un grupo de WhatsApp para los afectados y colaboradores y las personas interesadas en ayudar a los afectados pueden sumarse a la iniciativa a través del teléfono 630 91 35 23.
- La Sierra de la Culebra vuelve arder: evacúan Puercas de Aliste y Ferreruela de Tábara
- Se busca a un hombre de 55 años desaparecido mientras hacía una ruta en moto por Zamora
- Los cuatro mejores pueblos de Zamora para pasar el verano: no lo decimos nosotros, lo dice ChatGPT
- Localizado muerto en accidente el motorista al que se buscaba en Zamora
- El incendio de Puercas se reaviva: una gran lengua de fuego con varios focos
- Un gran incendio intencionado, con dos puntos de inicio, obliga a evacuar cuatro pueblos y a 800 personas
- Las mejores fiestas de los pueblos de Zamora, según Chat GPT
- El incendio de Puercas reaviva el 'infierno' en la Sierra de la Culebra