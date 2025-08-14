La Junta admite una situación "muy complicada" en el norte de Zamora por el incendio de Orense

La situación en el norte de Zamora, en la zona limítrofe con Orense se ha puesto muy complicada. Ha habido que evacuar todo el valle de Porto y Pías, también Castromil y ahora mismo el fuego está sin control, mayoritariamente en Orense". Es la última hora transmitida por el jefe territorial del Servicio de Medio Ambiente, Mariano Rodríguez, sobre la situación que se está viviendo en la Alta Sanabria como conecuencia de un incendio procedente de Galicia.

Mariano Rodríguez asegura que el fuego "ha entrado en alguna pequeña zona de Zamora, amenaza en estos momentos. Todavía no ha cortado la carretera de Porto pero es previsible que en breve se corte, si no cambia el viento y si no logramos pararlo, la gente está luchando. La situación complicaría mucho la evacuación, por eso se ha decidido evacuar todo el valle. Es la situación más complicada y el incendio permanece sin control".

Respecto al incendio de Molezuelas de la Carballeda, el jefe de Medio Ambiente apunta que "ha habido reproducciones pero se han controlado en la parte de Zamroa y está más o menos estable".

El incendio de Puercas, asegura Mariano Rodríguez, "se ha aguantado muy bien casi todo el dìa pero unas rachas de viento, sobre las 6 de la tarde han avivado el fuego en Sesnandez. Ha saltado las proteccones, pero se está logrando controlar. Esperamos que a lo largo de la noche se controle y se vuelva a dejar sin llama, lo cual no quiere decir que no haya reproducciones·.

Tambiénhan caído dos rayos, uno en la Sierra de la Culebra, en Folgoso, en medio del pinar que se ha logrado controlar. Y otro en Porto, en la zona alta de la montaña. También ha habido una reproducción al sur de la provincia, en Salce de Sayago, de un incendio que ayer se había apagado y se está controlando.