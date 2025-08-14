Los incendios de Orense vuelven a cortar el tren entre Sanabria y Galicia, otra vez

Los incendios de la provincia de Orense han vuelto a interrumpir la circulación de trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Galicia. Si el servicio de Zamora a Orense, interrumpido en la tarde de ayer, se restablecía a las 9.47 horas, la normalidad duró muy poco porque antes de las 12 del mediodía Protección Civil de Castilla y León ordenaba interrumpir la circulación desde la estación de Otero de Sanabria hacia Galicia.

Los trenes que ya estaban habían salido de Chamartín paraban en la estación sanabresa y eran desalojados. Renfe ha habilitado autobuses para que los usuarios continúen el trayecto por carretera hasta su destino final.

Los pasajeros del AVE se suben en autobuses en Otero para continuar el viaje a Galicia por carretera. / A. S.

Este jueves es el tercer día consecutivo con problemas de circulación para los trenes Zamora-Galicia por los incendios de Orense. Tanto el martes como el miércoles el servicio se vio interrumpido desde la estación de Zamora hasta la de la capital de la provincia vecina.