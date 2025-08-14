El incendio de Puercas, provocado por el efecto lupa en un depósito irregular de residuos

El incendio que comenzó la tarde del lunes, 11 de agosto, en Puercas de Aliste, se inició en una parcela particular utilizada como depósito irregular de residuos, entre los que había botellas de cristal. Los residuos generaron una combustión debido al “efecto lupa” producido por las condiciones meteorológicas extremas existentes en los días anteriores al incendio produciendose rápidamente la propagación. El efecto lupa ocurre cuando los rayos solares se concentran a través de objetos transparentes como vidrio, generando calor intenso que puede iniciar un incendio.

Así lo ha determinado la investigación llevada a cabo por el Seprona de la Guardia Civil de Zamora, que ha detenido a un hombre, vecino de una localidad próxima a las afectadas por el incendio, como supuesto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave catalogado en el art. 358 del Código Penal.

Las investigaciones del Seprona se iniciaron de forma inmediata a la declaración del incendio, con el fin de determinar la causa y la posible autoría. Tas el estudio del terreno y aplicando el método de evidencias físicas, los agentes determinan que se trata de un incendio iniciado en una parcela particular utilizada como depósito irregular de residuos.

La Guardia Civil investiga la zona / Cedida

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Zamora y a la Fiscalía de Medio Ambiente.

El incendio de Puercas, que puede haber abrasado unas 4.000 hectáreas, se declaró Nivel 2 del Plan de gravedad por el riesgo para bienes y personas, provocando el desalojo de las localidades de Puercas, Ferreruela de Tábara, Losacio, Abejera, Riofrio de Alíste, Bercianos, Sesnández y Sarracín de Aliste. Cinco personas, vecinas de Abejera, presentan quemaduras de diferente gravedad, encontrándose cuatro de ellas ingresadas en centros hospitalarios diversos.

La Guardia Civil continúa con las investigaciones abiertas para esclarecer todos los incendios forestales para recabar indicios que esclarezcan sus causas e identifiquen a sus autores.

A lo largo del año 2025, la Guardia Civil de Castilla y León ha realizado 88 investigaciones motivadas por incendios forestales, lo que ha originado la instrucción de 63 diligencias penales, fruto de las cuales 22 personas fueron investigadas y 3 detenidas.

Además, durante dicho periodo se han formulado casi 90 denuncias por infracciones administrativas a la normativa de incendios forestales

