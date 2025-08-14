El fuego de Ourense obliga a evacuar a cerca 1.500 personas de la Alta Sanabria

Cerca de 1.500 personas han tenido que abandonar sus pueblos de residencia y veraneo en dirección a Puebla de Sanabria tras la orden de evacuación de Castromil, Pías, Villanueva de la Sierra, Barjacoba y Porto por el avance de las llamas y el humo hacia los pinares A Canda y de Villanueva de la Sierra. La capacidad de la Escuela Hogar, de 120 camas, se vio sobrepasada y a última hora de la tarde de ayer se preparaba el pabellón deportivo José Varela para recibir a las personas desplazadas a Puebla. El que ha pdido se ha trasladado a casas de familiares.

El uso del sistema de comunicación masiva de una emergencia a través de los teléfonos móviles Es-Alert ha convencido a un millar de vecinos de Porto para que abandonaran sus hogares por el incendio forestal que desde la provincia de Ourense ha llegado a la de Zamora. Se trata de la primera vez que se ha utilizado este sistema ante una emergencia en Zamora y, según ha detallado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, de los 1.350 vecinos y veraneantes evacuados en esa localidad, inicialmente había más de un millar que no querían abandonar el pueblo, que estos días está en fiestas. Sin embargo, entre la insistencia de la Guardia Civil y el envío del mensaje de alerta a las 19.42 horas para que evacuaran la zona por el peligro que suponía el incendio, se logró convencer a estas personas para que lo hicieran, aunque en Porto quedaron unos 170 vecinos aún que no quasieron dejar sus casas.

Junto a los 1.350 vecinos de Porto, también se han desalojado 136 de Castromil, 75 de Pías, 47 de Barjacoba y 120 de Villanueva de la Sierra.Las previsiones apuntan a que el desalojo pueda prolongarse más de un día, ya que el fuego afecta a una zona arbolada de pino y roble, aunque el tiempo exacto de la evacuación dependerá de la evolución del incendio

Las primeras familias llegaban desde Castromil poco después de las cuatro de la tarde, tras el aviso de evacuación enviado a los móviles por el alcalde sobre las 15:03 de la tarde. El primer grupo llegaba en sus coches particulares con niños, mujeres y mayores. «Hoy no había autobús» para hacer la evacuación, reconocía una de las mujeres. En su mayoría son familias que veranean en Ourense, Madrid y País Vasco. «Hay personas que no han querido salir, mi marido se ha quedado porque su madre con 90 años no ha querido abandonar el pueblo».

El alcalde de Puebla, José Fernández, abría las puertas para recibir a los afectados, junto con el teniente de Alcalde Pedro Castronuño, mientras llegaban voluntarios de Cruz Roja con más de 3.000 kilos de alimentos y agua.

A diferencia de lo que ocurrió en la evacuación de Molezuelas a Rionegro de El Puente, esta vez sí hubo apoyo psicológico por parte de Luisa Velasco, concejala de Asuntos Sociales, y los voluntarios de Cruz Roja Sanabria apoyaron a las familias. También se acercó el diputado Ramiro Silva para apoyar en la llegada al centro durante toda la tarde, hasta que subió a Pías con el presidente Javier Faúndez para llevar avituallamiento a los bomberos que estaban en la zona.

A lo largo de la tarde-noche se fueron reubicando familias en pueblos del municipio de Lubián, de la misma Puebla de Sanabria y de pueblos de la zona. La opción de alojamiento que intentaron algunas familias fue casi imposible por la ocupación turística del 100 por 100 por el 15 de agosto.

Una de las familias evacuada de Porto salió para pasar la ITV en Verín y al regresar el fuego estaba en frente de A Gudiña y pasó al otro lado, de Villanueva, sobre las 13:00 horas. A las 17:20 de la tarde se daba el aviso por móviles y con el toque de campanas para abandonar el pueblo por el humo. Una de las vecinas relató que «piensan que hay pirómanos por allí. Ayer (por el miércoles) apareció un fuego pequeñito, desde mi casa se ve toda la montaña, un hilito de humo y comenzó a avanzar unos 200 metros y al llegar al monte alto ya empezaron las llamas». «De Moncalvo para debajo de la Barrera, llamamos al 1-1-2 y llegó la avioneta». Al poco tiempo llegaron carrocetas a apagar el incendio». Al día siguiente «a la misma hora otro fuego», denunciaba una de las personas de Porto. La evacuación en Porto, pueblo con un único acceso por la ZA-102, un fondo de saco.

Iván Rodríguez, veraneante en Pías reconocía que «no hay peligro de que baje el fuego, pero como salte a la carretera es una ratonera». El fuego no amenazaba al pueblo «pero en Villanueva de la Sierra ya se estaba quemando y venía hacia aquí, era un peligro y más si cambia el viento». «Desde mi casa se veía ya el humo encima» y sobre las cinco menos cuarto «nos han avisado que lo mejor es que desalojáramos y nos trajeran aquí». «Desde mi pueblo se veían bastantes focos, estaba muy caliente y la gente muy nerviosa. Ha llegado la Guardia Civil y nos ha avisado que si no se controlaba el fuego era mejor salir porque si no sería una ratonera». De las casas de cerca de su barrio había unas 20 personas y en otro barrio unas 30. El pinar de Villanueva ardía tras saltar el incendio de A Canda.

A última hora de la tarde llegaban las familias evacuadas desde Porto, en coches particulares. La directora del Instituto abría el centro para que pudieran estacionar los numerosos vehículos desplazados.

A las ocho de la tarde se reanudaba la circulación solo por la autovía A-52 tras la retención y embolsamiento de todo tipo de vehículos en puntos como Padornelo y Puebla.