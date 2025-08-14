Una exposición rememora los 100 años de la escuela de Terroso

La escuela de Terroso reabrió sus puertas para rememorar los 100 años de su apertura en octubre de 1925, con una exposición retrospectiva que abarca, incluso, el último tercio del siglo XIX.

El director de la Colección Biblioteca de Cultura Tradicional Zamorana y promotor de la exposición, Juan Manuel Rodríguez, ha recopilado la documentación y el material de la que fuera escuela del municipio de Terroso, donde estudiaban niños y niñas, incluido el pueblo de San Martín de Terroso y donde puntualmente se admitían también estudiantes de Requejo.

La piedra angular de la exposición es el fondo documental del primer profesor de Terroso, Jenaro Severiano de Barrio Cifuentes (1860-1945) que comenzó a impartir clase en la Venta de Barreiros en 1877, con 17 años, y posiblemente "porque sabía algo más que los demás". Manuela Villasante, una de las alumnas, recordaba que las clases se daban en la segunda planta del edificio. Después de Jenaro hubo un profesor, Manuel, y luego vino Manuela que daba clases por la tarde de costura y bordado a las niñas.

Jenaro ejerció de profesor durante 53 años, hasta 1930. Su cuidada caligrafía y su minuciosidad para anotar los pormenores del alumnado quedaron reflejadas en los libros de Visitas de Inspección y de Matrícula de la Escuela de Terroso.

Ley Moyano

La ley Moyano instauró el primer intento de una estructura educativa del país en 1857, 20 años más tarde hay constancia de esa primera escuela en la venta. El pueblo formuló una solicitud para construir una casa que sirviera de escuela.

En 1924 se vendieron tierras, campos comunes, para hacer frente a la construcción del edificio que abrió sus puertas el 5 de octubre de 1925. Entre la documentación depositada en el Museo Etnográfico de Castilla y León, figura el escrito y un plano con los barrios de Terroso y San Martín y su distancia al colegio requeridos para justificar la construcción.

Con sus 93 años, Eulogio Cifuentes Iglesias visita la que fuera la escuela de su pueblo en la que estudió hace 83 años, con 10 años entró por primera vez en el aula. Recuerda nítidamente al profesor con el que aprendió las letras, los números, a leer y las cuatro reglas, Manuel Cabezas de Bermillo de Sayago. Relata que el profesor fue detenido en la guerra civil "lo metieron en la cárcel y, cuando salió, volvió al colegio. Vivía aquí y tenía la familia aquí". El profesor tenía un hijo de la misma edad que Eulogio.

Los alumnos entraban a los 6 años y terminaban a los 14. Y eso le ocurrió a Eulogio que cuando cumplió los 14 años en el mes de octubre tuvo que salir para que entrara su hermano de 6 años. Eulogio "a trabajar al ferrocarril de pinche a llevar la herramienta a la fragua". Un hermano que era herrero le enseñó el oficio "estuve de herrero hasta que saqué el carné de camión y se acabó". Gracias a que no entró en el túnel 12 se salvó de la enfermedad de la silicosis.

Socorro Barrio de Requejo, junto a Lola Penela, son dos vecinas de Requejo que acompañadas de sus familiares recuerdan aquella época de colegio con especial mención al único libro que aprendían todos los estudiantes, la Enciclopedia Álvarez, que servía "para todos los cursos".

