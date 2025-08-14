"Escenario Patrimonio" acerca la música a Mahíde y Rionegro del Puente
La artista Silvia Sanjuan ofrece este viernes un concierto en la iglesia de Mahíde, en el que presentará "Desde sus ojos"
El Santuario de Nuestra Señora de la Carballeda acoge el sábado la actuación de la Banda de Música de Laguna de Duero
Mahíde y Rionegro del Puente acogerán dos conciertos, que se enmarcan en la celebración de la quinta edición del Festival "Escenario Patrimonio de Castilla y León" organizado por la consejería de Cultura, Turismo y Deporte.
En Mahíde, la artista Silvia Sanjúan presentará su nuevo directo, "Desde sus ojos". Con su voz y sonidos únicos llenos de sensibilidad, la artista atrapará con su propuesta musical al público que se congregue en el exterior de la iglesia de Santa María. El concierto se celebrará este viernes 15 de agosto y dará comienzo a las 21.00 horas.
En Rionegro del Puente, la Asociación Cultural "Banda de Música de Laguna de Duero" acercará la música popular al público que se congregue el sábado 16 de agosto, a partir de las 21.00 horas, en el exterior del Santuario de Nuestra Señora de La Carballeda, en Rionegro del Puente.
El V Festival "Escenario Patrimonio de Castilla y León" llegará hasta las nueve provincias de la Comunidad, poniendo en valor su destacado patrimonio artístico, desde monumentos religiosos y civiles, hasta edificios industriales y diferentes paisajes culturales, con el objetivo de promocionar enclaves patrimoniales menos conocidos o que no se encuentran dentro de los circuitos turísticos más populares.
El festival es el resultado de la suma de esfuerzos entre las diferentes administraciones, gracias a la colaboración de las entidades locales con la Junta, habilitando espacios y atendiendo a las necesidades técnicas y humanas para el correcto desarrollo de las actividades. Todos los espectáculos son gratuitos y la entrada es libre hasta completar el aforo.
