Desalojan a los vecinos de Castromil

La Guardia Civil ha procedido a evacuar la localidad zamorana de Castromil por el incendio forestal que se declaró en A Mezquita (Ourense) y que pasó a la provincia de Zamora tras un cambio de viento. La Subdelegación del Gobierno en Zamora ha informado sobre las tres de la tarde de este jueves de la evacuación de este pueblo de menos de un centenar de habitantes, cuyo casco urbano tiene continuidad en la provincia de Ourense con otra localidad llamada también Castromil y perteneciente al municipio de A Mezquita, en la que residen otra treintena de vecinos.

Las personas desalojadas que lo deseen serán reubicadas en instalaciones municipales de Puebla de Sanabria que se habían acondicionado en previsión de desalojos. Vecinos de la zona de la Alta Sanabria de Zamora han explicado que sobre la una de la tarde el viento iba en dirección oeste, lo que permitía ser optimistas en cuanto el avance de las llamas hacia la provincia de Zamora, pero un cambio en la dirección del viento habría determinado la decisión de evacuar Castromil.

El incendio de A Mezquita tiene un frente de una veintena de kilómetros y se ha acercado a la provincia de Zamora por dos vertientes situadas al norte y al sur de la Autovía Rías Bajas (A-52), que se adentran en Zamora en los valles de Hermisende y Pías. Ha sido por el del primero de estos valles por el que ha avanzado el fuego y ha obligado a evacuar a los vecinos de la localidad zamorana situada más cerca de Galicia.

Prealerta y noche en vela

La Guardia Civil comunicó la prealerta a cada vecino en el día de ayer para que estuvieran preparados por si llegaba el momento de tener que dejar atrás el pueblo. Las indicaciones eran recoger lo imprescindible: documentación, medicinas y poco más. Alguna vecina se preparó incluso con ropa para dos días. En prealerta y con presencia de la Guardia Civil también estuvieron Hermisende, San Ciprián, Castrelos y A Tejera, bastante más alejados del frente pero con mucho humo.

Precisamente el humo se convertía en el principal problema de Castromil. Durante la noche algunos vecinos quedaron de vigilancia y con un dispositivo casero, una cuba de 4.000 litros de agua y otra cuba de 3.500 litros de particulares, más una cuba de la Mancomunidad. Adicionalmente, cerraron una balsa donde recargar, además de abrir brechas en la vegetación con un tractor en una zona perimetral que “algo siempre hace”, comenta uno de los vecinos.