El corazón festivo de Coreses late al ritmo de las peñas

Coreses ha revivido uno de los días más esperados de sus fiestas patronales en honor de Nuestra Señora de la Asunción, en el que la convivencia y la hermandad son la piedra angular de la celebración.

Los coresinos volvieron a reencontrarse con una de las tradiciones más arraigadas de sus fiestas patronales durante una jornada en la que pudieron admirar las carrozas de manufactura artesanal que, posteriormente, desfilaron por las calles del pueblo y arroparon a las reinas y damas de los festejos tras su presentación y posterior proclamación.

La plaza Gonzalo Aguiar fue el punto de encuentro de los vecinos que no faltaron a una de las citas festivas marcadas en el rojo en el calendario, en la que pudieron admirar las cuatro carrozas creadas este año para la celebración. En esta ocasión, fueron tres las carrozas creadas por las peñas, a las que se sumó la municipal, en la que desfilaron las reinas y las damas.

Acto seguido, tuvo lugar la presentación de las 18 peñas participantes en el desfile, acto que dio paso a la proclamación de las reinas y damas.

La elección de las tres mujeres que representarán a la juventud durante los festejos se ha realizado entre las quintas de este año. Así, Lidia Aguiar Ramos ha sido designada reina, mientras que Carla Martínez Hernández y Lara Peña Herrera, lucirán durante las fiestas patronales el título de primera y segunda dama, respectivamente.

Por su parte, la pequeña Andrea Gregorio García, ostentará durante la celebración el reconocimiento de reina infantil. Tras la proclamación oficial de las reinas y damas, la peña "Una de tantas" fue la encargada de dar lectura al pregón con el que, de manera oficial, fueron inauguradas las fiestas de Coreses.

El discurso festivo sirvió para calentar motores y para dar el pistoletazo de salida al esperado desfile de carrozas y peñas. Un total de 18 peñas de las 25 que siguen en activo en Coreses formaron parte de la comitiva y, durante el desfile, lucieron con orgullo los disfraces de diferentes temáticas creados para la cita con la diversión.

A lo largo del recorrido, los peñistas demostraron que se implican activamente en las fiestas de Coreses durante las que disfrutan de los diferentes actos programados en un ambiente de hermandad y fraternidad.

