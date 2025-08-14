Complejo comercial "La Chuca" de Sejas de Aliste, la mágica casa portuguesa en España

La Raya de España y Portugal ha sido cuna y tierras de emigrantes que tras pasar allí la infancia junto a sus familias se vieron obligados a convertirse en hijos pródigos en busca del progreso ya fuera para estudiar o trabajar. Alistanos y alistanas errantes y a mucho orgullo.

Muchos de ellos, no sin esfuerzo y sacrificio, hicieron "fortuna" (es un decir) y, con los ahorros a buen recaudo, llegado el momento decidieron regresar a sus amados y añorados orígenes para crear sus negocios en aquella tierra que los vio nacer: Aliste y Tras os Montes.

Carlos Pérez Rodríguez, alistano de pura cepa, es, sin lugar a dudas, uno de esos alistanos y trasmontanos ejemplares errantes que supo gestionar su vida laboral y cuando los más sencillo hubiera sido no complicarse la existencia y seguir en la diáspora, donde le iba bien, decido regresar y regresó a sus orígenes para crear una nueva empresa o lo que se lo mismos: riqueza y empleo.

Día 18 de marzo de 1949: esa fue la fecha en que nacía Carlos Pérez Rodríguez en el barrio de la Fuente de Alcañices, en el seno de una humilde familia numerosa donde él fue el mayor de nueve hermanos. En la villa pasó su infancia hasta los once años, 1961, en que la vida le obligaba coger la fardela, que ni para maletas había, y convertirse en hijo pródigo, más por la voluntad ajena paterna y materna que por la propia, emigrando hacia los vientos del norte, camino del colegio de los Legionarios de Cristo en Santander (Cantabria). Estábamos en plena posguerra, tiempos de estrecheces, y en tierras cántabras permaneció durante cuatro años sin regresar ni una vez a casa.

Regresaba a Alcañices en 1965 con apenas 16 años, pero la cosa no había mejorado ni en España, ni en la comarca, ni en la familia, la cual carecía de recursos económicos para que el aplicado Carlitos hubiera podido seguir estudiando un oficio o una carrera que mimbres había para hacer un buen cesto, pero lo de irse a estudiar era sólo cosa de ricos como los Corcobado.

Los cuatro años de éxodo rural, recluido con los Legionarios de Cristo, le enseñaron que nadie regalaba nada en la vida y que si querías algo tenías que salir a buscarlo. Y salió, plantándose siendo solo un adolescente en San Sebastián, entrando a trabajar en un almacén de coloniales donde se mantuvo una década, trabajando duro y a la vez dándole vueltas a como convertirse en empresario. La fe en uno mismo mueve fronteras. Corría el año 1974 y con solamente 24 años, echó sus cuentas y le cuadraban, y si no le cuadraban se arriesgó y las hizo cuadrar, montando la que sería su primera y exitosa empresa en Rentería (País Vasco) al frente de la cual estaría hasta 2008.

Observador e inteligente él fue allí donde comenzó a darse cuenta de los fructíferos y viables negocios transfronterizos de los Pirineos dándole vueltas a la cabeza de trasladar dicha exitosa idea y modelo de negocio a sus amadas Tierras de Aliste.

Cuando el siglo XX agonizaba regresó de nuevo Aliste con su proyecto metido en la cabeza y una idea muy clara en que muy pocos creyeron. Excepción de Germán Cerro Olmedo entonces Gerente de Adata que recuerdo sentenció: "Emprendedores como Carlos necesita Aliste". No se equivocó.

Castanha Trasmonta, la planta de recogida que salvó al sector / Chany

El día 30 de junio de 1997, parece que fue ayer y pasaron veintiocho años, abría sus puertas el complejo "La Chuca", con más de 10.000 metros cuadrados de superficie, ubicado junto a la carretera Nacional 122, más concretamente en el punto kilométrico 528,7, en la era de Sejas de Aliste, innovando con una estación de servicio y un supermercado que caló muy hondo en los rayanos hasta ser conocido como la "Casa de los Portugueses" en Aliste.

Tras os Montes es la región de Portugal con más emigrantes, alrededor de un millón, a los que hay que sumar sus descendientes, dispersos por Suiza, Países Bajos, Alemania y Francia para los cuales uno de los lugares de referencia en sus viajes de ida y vuelta es su "Casa Portuguesa" en Sejas.

Los "rebozados" (caramelos) son una de las grandes debilidades de los portugueses y allí encuentran la mayor variedad destacando entre sus preferencias los de café con leche que llegan desde Logroño. A los portugueses les encanta el "secreto" y ellos han conseguido convertir a La Chuca en el negocio que más jamones vende de la provincia de Zamora. Aparte de ser un lugar ideal para los camioneros y transeúntes para parar a repostar, comer y reponer fuerzas.