Castromil en la Alta Sanabria, la noche en vela por el incendio de A Canda

El vecindario de Castromil de Castilla y Castromil de Galicia seguían este jueves sin electricidad, tras el corte registrado el miércoles como consecuencia del incendio declarado en la localidad ourensana de A Mezquita.

Los vecinos de la parte zamorana, no llegan a 200 en estas fechas, pertenecientes al municipio de Hermisende, pasaron la noche en vela pendientes del preaviso de desalojar. La Guardia Civil desplazada hasta el pueblo comunicó la prealerta a cada vecino y que estuvieran preparados por si llegaba el momento de salir del pueblo.

Las indicaciones eran recoger lo imprescindible, documentación, medicinas y poco más. Alguna vecina se preparó incluso con ropa para dos días. En prealerta y con presencia de la Guardia Civil también estuvieron Hermisende, San Ciprián, Castrelos y A Tejera, bastante más alejados del frente pero con mucho humo.

Desde el Ayuntamiento se llegó incluso a comunicar el comienzo del desalojo la tarde del miércoles y el traslado al pabellón deportivo de Puebla de Sanabria, que finalmente no se produjo.

El humo se convertía en el principal problema de Castromil. Durante la noche algunos vecinos quedaron de vigilancia y con un dispositivo casero, una cuba de 4.000 litros de agua y otra cuba de 3.500 litros de particulares, más una cuba de la Mancomunidad. Adicionalmente, cerraron una balsa donde recargar, además de abrir brechas en la vegetación con un tractor en una zona perimetral que “algo siempre hace”, comenta uno de los vecinos.

Frentes

Uno de los frentes del incendio en la provincia de Ourense se propagó por los pinares de A Canda el miércoles ascendiendo a la vertiente ourensana, sin entrar en la provincia de Zamora, con viento cambiante que preocupaba en las labores de extinción.

Los medios de Zamora y Ourense acudieron a Vilaseco por el riesgo para el pueblo, dejando A Canda. A las 10 de la noche se veían las llamas desde el casco urbano de Castromil a varios kilómetros coronando la cresta de la montaña conocida como Lombeiro do Barrio en la vecina Galicia.

Y al Lombeiro do Barrio miraban Marciala, su hija Marcialita, Alicia, Enma y Esmerilda, donde resplandece una línea continua de fuego de varios kilómetros pero muy alejada del pueblo.

El grupo de mujeres comenta con tranquilidad que “el año pasado fue muy grande, del alto de la montaña bajó hasta aquí, a las casas”. Lo que comentan estas mujeres es que “los hemos tenido bien grandes, más cerca pegados a las casas y no nos desalojaron”. Castromil ha sido un pueblo muy castigado por los incendios.

Colaboración vecinal

Cuando comenzó el fuego en A Mezquita “todos los vecinos de Castromil que se desenvuelven salieron a ayudar, los que están de vacaciones, los jóvenes, con el “batelume” y todos para adelante”. La ayuda sirvió “para salvar la nave del ganado, de las ovejas, de este chico de O Pereiro”. “Estuvimos en Mezquita, luego fuimos a O Pereiro y luego a Villavieja. Todo a tope”. En Vilaseco “hay un buen embalse” pero “no hay medios”.

Marciala cuenta que “con cualquier cosa salta el fuego”. Y cuenta una anécdota de cuando tenía cuatro años y le mandaron coger unas cerillas las mujeres que estaban cosiendo. La niña se sentó en la cesta de la bastilla donde estaban haciendo la labor y de repente las cerillas deflagraron, y le quemaron la nalga.

A lo largo de la conversación reiteran esa falta de medios. Tras una noche relativamente tranquila, a las cuatro de la mañana era el alcalde Jesús González el que se levantaba de la cama por un aviso en el pueblo de Santigoso, cerca pero en Ourense, y hasta allí se acercó. Por la mañana “está más tranquilo” pero “a ver por la tarde”.

Mientras Castromil estaba sin luz “a nosotros nos entra por la parte de Galicia”, puntualiza González, en Hermisende, Castrelos y San Ciprián se reponía el servicio.

