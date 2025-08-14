Alcañices ultima la reapertura de mítico Bar Central, abierto en 1939 y cerrado en 2013

La villa de Alcañices fue, es y lo seguirá siendo un referente transfronterizo a nivel gastronómico, de tapeo y hospedaje con históricos promotores y promotoras que pusieron en marcha míticos negocios hoy ya cerrados como el Bar Central, Disco Rojo, María y Manolo o El Churreo (hoy reconvertido en Centro de Turismo Rural la Atalaya.

Las obras de recuperación del antiguo Bar Central de Alcañices para su reconversión en Posada Real con cafetería y restaurante van ya muy avanzadas promovidas por el empresario alcañizano Carlos Pérez Rodríquez que en su nuevo proyecto empresarial ha apostado por la tierra que le vio nacer en un intento por recuperar uno de los emblemas de la villa para reconvertirlo en un referente a nivel para los amantes de la mejor gastronomía y el turismo en la Raya de España y Portugal.

El complejo hotelero, esa es la idea de su dueño, mantendrá la denominación de Bar Central pero extenderá su oferta en tres vertientes diferentes: por un lado seguirá contando con cafetería con terraza y vistas a la Plaza Mayor, pero además integrará la primera Posada Real de la zona (hospedaje de lujo, con suite nupcial incluida) y un restaurante con capacidad para poder albergar alrededor de 400 comensales lo cual le convertiría en un nuevo lugar ideal para acoger grandes eventos como bodas de lo que Alcañices carece desde que cerrara el mítico Disco Rojo donde muchos alistanos y alistanas celebraron el convite de su unión matrimonial.

Bar Central, en plena Plaza Mayor de Alcañices, que reabrirá sus puertas después de más de una década para toda la comarca. / CH. S.

Manuel Corcobado Losada, una de las personas más pudientes e influyentes de la villa de Alcañices, fue quien tuvo la idea y el dinero necesario para montar el bar una vez culminó la Guerra Civil. Ya en la posguerra, en 1949, tomaba sus riendas Manuel Social poniéndole la denominación de Bar Minuto, haciéndose cargo de él luego su hijo Narciso.

En 1958 Narciso Social traspasaba el Bar Minuto a la señora María Pérez, madre de Alberto Pérez, cuya familia lo gestionaría aproximadamente durante trece años, tomando las riendas en 1971 Antonio Cerezal que lo regentó durante once años dando el testigo a su hijo Ángel coincidiendo con el Mundial 82 de España cuya familia lo llevó hasta el 25 de julio de 2013 en que cerraba definitivamente sus puertas el Bar Central.

En plena pandemia, año 2021, el empresario Carlos Pérez Rodríguez adquiría el Bar Central convencido de su potencial por su historia, pero muy en particular por su ubicación en plena Plaza Mayor de Alcañices junto a la travesía de la carretera Nacional 122 (Itinerario Europeo 82 de Helsinki a Oporto). Posteriormente fue adquiriendo otros inmuebles colindantes hasta lograr comunicar el futuro complejo hotelero con la calle Labradores.

A nivel arquitectónico el Bar Central conserva su fisonomía original en la fachada principal que da a la Plaza Mayor tanto la tradicional zona de soportales en la planta baja como las ventanas de madera acristaladas como mirador principal hacia el ágora de la capital alistana.

En estos momentos se están ejecutando los remates interiores con lo cual es de esperar que la villa de Alcañices puedan contar a corto plazo con un Bar Central totalmente renovado para acoger a quienes quieran hospedarse en la Posada Real, organizar sus eventos, bodas, bautizos y comuniones en el restaurante de lujo o disfrutar de la nueva cafetería. Alcañices una de las poblaciones con más bares de la provincia de Zamora volverá a recobrar la actividad del mítico Bar Central.n