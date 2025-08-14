AFA imparte una charla sobre demencias en Monumenta
La psicóloga Laura Manteca explica a los vecinos los síntomas, la evolución y la intervención, una vez que se diagnostica la enfermedad.
La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzhéimer y otras demencias de Zamora (AFA)ha impartido una conferencia en Monumenta de Sayago sobre las demencias, sus síntomas, evolución e intervención.
La psicóloga y responsable del Área Terapéutica de AFA, Laura Manteca, impartió la charla que reunió a cerca de 30 personas, que mostraron un gran interés y que formularon numerosas preguntas que reflejaban su sensibilidad hacia la enfermedad, enriqueciendo el diálogo y favoreciendo la comprensión de una realidad que todavía arrastra mitos y falsas creencias.
Iniciativas como la celebrada en Monumenta, según AFA, "son esenciales para avanzar en la sensibilización social, ya que contribuyen a romper estereotipos y eliminar barreras que dificultan la inclusión de las personas con demencia".
Como broche final, y en un gesto de especial cercanía, la Asociación Cultural y de Vecinos "Amigos de Monumenta", organizadora de la charla, entregó a Laura Manteca una placa conmemorativa elaborada a mano por la ceramista NUMA.
