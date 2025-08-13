Villalpando se viste de fiesta y toro

Villalpando vuelve a convertirse en epicentro taurino del verano con la llegada de sus fiestas en honor a San Roque. Del 14 al 18 de agosto, la villa vivirá cinco jornadas en las que los encierros, capeas y concursos de cortes se alternarán con música, desfiles y actividades para todas las edades, atrayendo a numerosos visitantes que acuden fieles cada año.

La tradición taurina marca el ritmo desde el primer día. El jueves comenzará fuerte, con encierro de bueyes a las 11:00 horas, encierro de carretones para los más pequeños al mediodía y un esperado concurso de cortes en la plaza de toros a las 19:00 horas. Por la noche, el desfile de peñas, acompañado por la Charanga Chumachos, llenará de color las calles antes de dar paso a la macrodiscoteca Euphoria en la Plaza Mayor.

El viernes 15 tendrá lugar el encierro mixto a las 10:30 horas, vigilado por drones y sin permitir vehículos a motor, seguido por la tradicional capea de la tarde. La fiesta nocturna se trasladará al Parque Venus con la macrodiscoteca Sonido.

Mapa de Villalpando con el recorrido de los festejos taurinos. | LOZ / .

El sábado 16, Día Grande de San Roque, arrancará con el Toro del Alba a las 8:00 horas, seguido por la misa y procesión en honor al patrón. A las 13:30 se celebrará la vaca de la prueba, y por la tarde una nueva capea. Por la noche, el Parque Venus vibrará con "La Edad de Oro del Pop Español"..

El domingo 17 abrirá con otro Toro del Alba y actividades taurinas pensadas para todos: chiquibueyes a las 13:00 horas, el Torito de la mujer con premios a los mejores disfraces y, por la tarde, el XVII Toro de la Juventud de ASTAUVI con capea. La macrodiscoteca A Gramola pondrá el broche nocturno.

El lunes 18, las fiestas se despedirán con encierro mixto por la mañana, capea por la tarde y la discomóvil Danifest en la Plaza Mayor como cierre definitivo.

Con un programa que combina tradición, emoción y diversión, Villalpando revalida su condición de plaza fuerte en el calendario festivo de la provincia. Su alcalde, Emiliano de la Puente anima a la participación en estos festejos en los que se mezcla el respeto por la tradición y ganas de celebrar el presente.

La programación de este año comenzó el viernes 8 de agosto, con el Día de nuestros mayores, en el que el Patio Miguel de Cervantes se llenó de ambiente gracias a la merienda y la actuación de Estela Rodríguez. Al día siguiente, sábado 9, fue el turno del Día de los niños, con hinchables, tren turístico y juegos acuáticos en el Parque Venus durante todo el día. La noche estuvo marcada por el ASTAUVI Fest – Humor Amarillo para peñas en la plaza de toros, y la diversión se prolongó hasta la madrugada con la Disco FA "La discoteca del amor" en el mercado de ganado.

No faltan las citas deportivas en estas fiestas. Son varias las iniciativas propuestas como con el torneo de pádel ya celebrado el sábado 2 y domingo 3 de agosto en el Polideportivo Municipal, y el torneo de futbito interpeñas que reunió a equipos y aficionados el fin de semana del 9 y 10 de agosto en el mismo recinto.

El pasado domingo también tuvo lugar el campeonato de tiro al plato, organizado por el Coto Los Llanos en el Camino Villalobos, que congregó a numerosos participantes y público en una cita marcada por la precisión y la sana competencia.