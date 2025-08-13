Venialbo apoya la labor de AFA con un desfile solidario

Venialbo se ha volcado con una iniciativa solidaria organizada por la Asociación Venialbense para las Artes Escénicas (AVAE), con el objetivo de recaudar fondos para apoyar la labor que realiza la asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias de Zamora (AFA).

El salón del Ayuntamiento se quedó pequeño para acoger a los numerosos espectadores que no quisieron perderse el emotivo desfile "Viaje en el tiempo a través de la moda". De hecho, el salón se convirtió en una pasarela, para recorrer la historia de la moda, desde los trogloditas hasta la más actual.

Dos vecinos lucen sus modelos durante el desfile solidario. / Cedida

En el desfile colaboraron cerca de 70 vecinos de diferentes edades que lucieron alrededor de un centenar de trajes, de los más de mil que Pepita Martín cosió a mano a lo largo de su vida.

Los 810 euros recaudados con el original desfile de moda celebrado en Venialbo serán destinados íntegramente a AFA Zamora y apoyar la importante labor social que realiza con los enfermos y sus familiares.

