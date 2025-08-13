Un vecino de Abejera se salvó refugiado en una alcantarilla

Después de unas horas de cierta tranquilidad, hacia las 12.00 del mediodía de este miércoles comenzaron las temidas reactivaciones, favorecidas por el viento. Una reproducción cerca de la vía quemó la vieja estación de Abejera de Tábara y volvió a poner en alerta al pueblo, golpeado de lleno por el fuego con cuatro vecinos heridos graves. Al otro lado de la carretera, en Riofrío de Aliste, el fuego saltaba la vía y avanzaba hacia la zona de El Casal, en dirección Ferreras de Abajo.

Pero las temidas rachas de viendo viraron de nuevo el incendio hacia el este y sobre las 6 de la tarde se procedía al desalojo de la localidad de Sesnández, cuyos fueron serán trasladados a Camarzana de Tera. Una medida preventiva debido a la humareda. Otros se veían afectados por el corte de la luz, como Ferreruela, al quemarse las líneas eléctricas.

La «escasez de medios» en el inicio –en opinión unánime de los vecinos; «en las primeras horas aquí no se veía un puñetero avión»– y las rachas de vientos cambiantes favorecieron la propagación de las llamas. En Abejera, también Riofrío y Sarracín de Aliste era visibles las consecuencias del desastre. Naves, maquinaria y calcinados, pasto de las llamas que llegaron a los pueblos. Alguna casa quedó a las puertas.

El incendio de Puercas de Aliste -todavía en nivel 2 de gravedad- deja un reguero de personas heridas, todos vecinos de Abejera. Dos, en estado crítico, se encuentran en la Unidad de Quemados del Hospital Río Hortega de Valladolid: una mujer de 56 años con el 50% de la superficie corporal quemada; y un varón de 65, con el 35% quemado. Y otros dos heridos graves, atendidos en el Complejo Asistencial de Zamora, y los padres de la mujer de 56 años: un varón de 80 años con el 15% de la superficie corporal quemada y una mujer de 77 años, según el último parte médico, estable dentro de la gravedad y pendiente del traslado a la Unidad de Quemados.

Ángel Andrés Ferreras, alcalde de Abejera / JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Las cuatro personas viajaban en el coche que, escapando de las llamas desde Abejera en dirección a Riofrío de Aliste, se vieron sorpendidos a la salida del pueblo. Otras siete personas fueron atendidas en el Centro de Salud de Tábara.

«Cómo no va a pasar si en minutos teníamos las llamas encima» cuenta Miguel Vara, uno de los vecinos que renunció a abandonar el pueblo y se quedó defendiéndolo. «Empezamos a regar las casas porque la cosa se ponía fatal». Se le han quemado dos naves y pudo salvar a cinco burros que se encontraban en una finca en las cercanías del pueblo. Su tío salvó la vida de milagro. «Estaba con el tractor y se prendió, salió corriendo y no se quemó gracias a que se metió en una alcantarilla».

El reguero de heridos y los apuros que narran los vecinos explica la situación complicadísima que se vivió en el pequeño pueblo de la Sierra de la Culebra. En Abejera las críticas se dirigen fundamentalmente a la UME (Unidad Militar de Emergencias). «Han llegado con los medios pero estaban parados, no los metían a trabajar. Coches para arriba y coches para abajo, gastando gasóleo, ¡pero si se nos abrasa el pueblo!. Y ellos que por protocolo no podían actuar. Había un fuego pequeño que con un bombazo se apaga. Y otra vez con el protocolo. Y la gente mayor gritándo ‘Ángel, que estamos rodeados de fuego’. No lo puedo entender» expresaba visiblemente nervioso el alcalde de Abejera, Ángel Andrés Ferreras.

«Lo de la UME una verguenza, este fuego se ha hecho grande por no dejar acutar a la gente y ellos no hacer nada. No puede ser que estuviéramos un grupo de vecinos trabajando en una calle y ellos no entren cuando se están quemando casas y pajares. Es que no te alargaban ni una manguera y conste que no son los chavales que están trabajando, son los mandos» relataba otro vecino de Abejera, después de una tarde del martes y la noche de extremada tensión.