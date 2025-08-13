Tábara: el gesto solidario de quien sufrió la tragedia

En cuanto se enteraron que había evacuados de camino, en Tábara empezaron a correr los mensajes de Whatsapp como la pólvora para movilizarse y dar una cálida acogida a los desalojados. Se habilitó el auditorio Leticia Rosino y se pidió que quienes tuvieran colchones los aportaran y llevaran también comida y bebida para quienes huían del fuego.

Los tabareses tenían muy presente el verano de 2022 cuando fueron ellos los que sufrieron la tragedia de los incendios. "La gente llevaba agua, comida, bocadillos, lo que tenían, sábanas mantas, colchones, unas 80 o 90 colchonetas...", explica un vecino de Tábara, Santiago Andrés, que indica que aunque Tábara siempre ha sido potente para gestos solidarios, cuando te ha pasado una desgracia como la de hace tres años "te solidarizas un poco más".

De hecho, medio centenar de evacuados durmieron en el auditorio, pero otra treintena fueron acogidos en casas particulares.

Entre los primeros se encontraba Beatriz Madrid, vecina de Abejera, que subraya la gran acogida que les han prestado después de que en su pueblo hubieran pasado "muchísimo miedo, nadie nos avisó de nada, no nos han dejado defendernos, no había medios, no había información, no había actitud, no había nada". En Tábara les han tratado "como uno más" y les han puesto "mantas, camas, sofás, neveras, agua, comida, cariño, tenemos muchísimo que agradecer a este pueblo".

El gesto solidario de quien sufrió la tragedia

