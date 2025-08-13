Se recrudece el incendio de Puercas a causa del viento: peligran Abejera y Riofrío de Aliste

Las pavesas saltan y generan nuevas reproducciones del fuego

GALERÍA | Se reaviva el fuego de Puercas: preocupación en Abejera y Riofrío

GALERÍA | Se reaviva el fuego de Puercas: preocupación en Abejera y Riofrío

GALERÍA | Se reaviva el fuego de Puercas: preocupación en Abejera y Riofrío

Fernando Esbec

Todas las alarmas están puestas en los pueblos de Abejera de Tábara y Riofrío de Aliste por el avance descontrolado del incendio de Puercas debido a fuertes ráfagas de viento. En el primero, las llamas han devorado la estación, mientras que en Riofrío el incendio se reproduce en varios puntos, llegando a saltar a la vía del tren. Las llamas avanzan también hacia Ferreras de Abajo.

Las fuertes rachas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que aumenta la peligrosidad y complica el control de las llamas. Esto provoca que las pavesas salten por doquier y generen nuevas reproducciones muy difíciles de prever.

La esperanza está ahora depositada en la lluvia. Sobre las 15 horas comenzaba a diluviar en la zona de Carbajales, pero se necesita que las precipitaciones sean constantes y se aproximen a la zona del incendio. Ayer, las lluvias cesaron demasiado pronto y apenas pudieron más que humedecer un poco el terreno.

Tres heridos en estado crítico

Abejera y Riofrío fueron anoche dos de los pueblos que peor lo pasaron a causa del incendio de Puercas. Doce personas en total fueron atendidas ayer por quemaduras o intoxicaciones por humo. Hay cinco de mayor gravedad, de los cuales tres están siendo atendidos en la Unidad de Quemados del Hospital Río Hortega de Valladolid; otro permanece en la UCI del Hospital Virgen de la Concha, según informa la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.

Ambulancia en dirección a Abejera de Tábara

Ambulancia en dirección a Abejera de Tábara / Eriz Fraile

Tres de los heridos se encuentran en estado crítico: una mujer de 56 años con el 50 por ciento del cuerpo quemado y un hombre de 64 años con un 35 por ciento afectado. Desde el Hospital Virgen de la Concha trasladaron a Valladolid un hombre de 80 años con un 15 por ciento del cuerpo quemado y de pronóstico grave.

49 medios de extinción de incendios

Todavía no hay confirmación oficial, pero todos los indicios apuntan a que el incendio de Puercas, en plena Sierra de la Culebra, fue intencionado. Hasta el momento, puede haber arrasado unas 3.000 hectáreas, y subiendo con el paso de las horas. Para combatirlo, en estos momentos hay 49 medios de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León, cuatro de ellos aéreos. La UME también se ha sumado al operativo durante esta mañana.

Así lucha la UME contra el incendio forestal de Aliste en Abejera

Así lucha la UME contra el incendio forestal de Aliste en Abejera

UME

