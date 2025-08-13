Se recrudece el incendio de Puercas a causa del viento: peligran Abejera y Riofrío de Aliste
Las pavesas saltan y generan nuevas reproducciones del fuego
Todas las alarmas están puestas en los pueblos de Abejera de Tábara y Riofrío de Aliste por el avance descontrolado del incendio de Puercas debido a fuertes ráfagas de viento. En el primero, las llamas han devorado la estación, mientras que en Riofrío el incendio se reproduce en varios puntos, llegando a saltar a la vía del tren. Las llamas avanzan también hacia Ferreras de Abajo.
Las fuertes rachas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que aumenta la peligrosidad y complica el control de las llamas. Esto provoca que las pavesas salten por doquier y generen nuevas reproducciones muy difíciles de prever.
La esperanza está ahora depositada en la lluvia. Sobre las 15 horas comenzaba a diluviar en la zona de Carbajales, pero se necesita que las precipitaciones sean constantes y se aproximen a la zona del incendio. Ayer, las lluvias cesaron demasiado pronto y apenas pudieron más que humedecer un poco el terreno.
Tres heridos en estado crítico
Abejera y Riofrío fueron anoche dos de los pueblos que peor lo pasaron a causa del incendio de Puercas. Doce personas en total fueron atendidas ayer por quemaduras o intoxicaciones por humo. Hay cinco de mayor gravedad, de los cuales tres están siendo atendidos en la Unidad de Quemados del Hospital Río Hortega de Valladolid; otro permanece en la UCI del Hospital Virgen de la Concha, según informa la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.
Tres de los heridos se encuentran en estado crítico: una mujer de 56 años con el 50 por ciento del cuerpo quemado y un hombre de 64 años con un 35 por ciento afectado. Desde el Hospital Virgen de la Concha trasladaron a Valladolid un hombre de 80 años con un 15 por ciento del cuerpo quemado y de pronóstico grave.
49 medios de extinción de incendios
Todavía no hay confirmación oficial, pero todos los indicios apuntan a que el incendio de Puercas, en plena Sierra de la Culebra, fue intencionado. Hasta el momento, puede haber arrasado unas 3.000 hectáreas, y subiendo con el paso de las horas. Para combatirlo, en estos momentos hay 49 medios de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León, cuatro de ellos aéreos. La UME también se ha sumado al operativo durante esta mañana.
