Prosigue la Semana Cultural de Abelón con un taller y una charla
Los vecinos participan activamente en las actividades programadas para dinamizar el pueblo
Con un taller y una conferencia, Abelón de Sayago ha inaugurado su Semana Cultural, para la que se han programado numerosas actividades dirigidas a vecinos de todas las edades.
El taller sobre los objetivos de desarrollo sostenible fue impartido por el sociólogo y profesor, José Manuel del Barrio, quien interactuó con los asistentes para hacer más amena su alocución.
Por su parte, el veterinario, Bernardo Vicente ofreció una charla sobre alimentos y salmonela, durante la que los vecinos aprendieron, entre otras cosas, como prevenir la enfermedad.
La Semana Cultural de Abelón proseguirá a lo largo de estos días con una ruta por el camino del monte, una exposición de Charo Antón, talleres de juegos tradicionales o torneos.
