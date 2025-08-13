Prosigue la Semana Cultural de Abelón con un taller y una charla

Con un taller y una conferencia, Abelón de Sayago ha inaugurado su Semana Cultural, para la que se han programado numerosas actividades dirigidas a vecinos de todas las edades.

El taller sobre los objetivos de desarrollo sostenible fue impartido por el sociólogo y profesor, José Manuel del Barrio, quien interactuó con los asistentes para hacer más amena su alocución.

El veterinario imparte la charla-coloquio sobre alimentos y salmonela / Cedida

Por su parte, el veterinario, Bernardo Vicente ofreció una charla sobre alimentos y salmonela, durante la que los vecinos aprendieron, entre otras cosas, como prevenir la enfermedad.

La Semana Cultural de Abelón proseguirá a lo largo de estos días con una ruta por el camino del monte, una exposición de Charo Antón, talleres de juegos tradicionales o torneos.