El premio de pintura Diego de Losada ya tiene ganadores

El primer premio de la 36 edición de Pintura Diego de Losada ha recaído en Sandra Valls Traver por su obra “Saint-Michel, París», un óleo sobre lienzo. La ganadora del premio, natural de Burriana (Castellón), recibrá 6.000 euros, placa conmemorativa, diploma y lotes de libros.

Esta obra pasa a formar parte de la colección de pintura contemporánea del Palacio de Losada, que tiene ya más de 70 obras de artistas españoles e hispanoamericanos.

El jurado del XXXVI Premio Hispanoamericano de Pintura Diego de Losada, se reunió el pasado 9 de agosto para dar su dictamen. Estuvo formado por Yolanda Andrés Andrés, Juan Manuel Lorenzo Díez y Socorro Pérez Colinas, siendo la secretaria del premio la pintora Eva María Lobato Prieto.

La primera mención especial se otorgó a la obra «Rastro Blanco», cuyo autor es Guillermo Sedano Vivanco, de Medina de Pomar, en Burgos. La segunda mención especial se concedió a la obra «Sin Título», de David Martínez Calderón, de Huercal de Almería (Almería).

Obra ganadora del certamen de pintura Diego de Losada de Rionegro de Puente. / Cedida

La entrega de los Premios Diego de Losada se celebrará el domingo 17 de agosto a las ocho de la tarde en el Palacio de Losada de Rionegro del Puente.

El premio de pintura Diego de Losada es el más importante y de mayor dotación económica de toda la provincia y uno de los más destacados en Castilla y León, gracias al convenio entre la Diputación de Zamora, que aporta 9.000 euros y la Asociación Diego de Losada.

En una primera votación se seleccionaron las diez mejores obras, incluidas las tres premiadas, en base a la puntuación del Jurado: “Acequia” de Isidoro Moreno López, “Fantasía de mesa” de Antonio Varas de la Rosa, “El optimista” de Raúl Collado Herreros, “La lectora” de Sergio Rocafort Giménez, “Sed de ser agua” de Rubén Fernández Rojo, “Arquitectura de la memoria” de María de la Luz Martín Santos y por último “Himno” de Leonor Solans.

Estos prestigiosos premios cuentan además con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, La Junta de Castilla y León, El Ayuntamiento de Rionegro del Puente, el Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, la Fundación Centro Etnográfico Joaquín Díaz y la asociación de desarrollo comarcal Adisac La Voz.