Las orquestas Tattoo y New York amenizarán la noche de Ricobayo

Ricobayo de Alba se metía ayer a corazón abierto en las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Asunción que un año más cuentan con un amplio y variado programa de actividades para disfrute de todos los gustos y edades, abiertas a la participación no sólo de los vecinos y emigrantes sino también de los allegados y forasteros.

Desde el día 8 de agosto, en que se empezó con el torneo de tute en el Mesón de Alba y Aliste, se han sucedido el partido de solteros y casados y el futbolín en el café bar Casa Segundo. El pasado domingo tenía lugar la cena de convivencia y hermandad homenaje a los jubilados por cortesía del Ayuntamiento de Muelas del Pan.

La Feria de la Tapa de Ricobayo de Alba se ha convertido en un clásico y en un referente durante las fiestas que ofrece la posibilidad de degustar los mejores preparados gastronómicos en los diferentes bares de la localidad, siempre a partir de las 13 horas, hasta las 13 horas de hoy.

Ayer martes tenía lugar la última jornada del concurso de dibujo y pintura infantil que como cada año ha hecho disfrutar a los más pequeños en Las Escuelas. La comida popular cautivó a los comensales con la degustación de la arroz a la zamorana. Por la tarde llegaron los juegos tradicionales para todo el mundo con las carreras de bicis, lentitud y pedestre.

Folclore y orquestas en las fiestas de Ricobayo. / CH. S.

Hoy miércoles, a las 13 horas, última hora para disfrutar de la feria de la tapa por los bares del pueblo disfrutando de la mejor y más exquisita gastronomía. A las 18 horas torneo de fútbol para los niños menores de catorce años. El grupo Doña Urraca de Zamora pondrá los bailes regionales a las 19.30 horas. Para las 22.30 horas se ha programado el concurso de disfraces acompañados por la charanga Manaita. Pasada la media noche dará comienzo la primera verbena popular que estará amenizada por la orquesta gallega New York. En el descanso se elegirán al Rey y a la Reina. Un DJ seguirá poniendo la música tras la orquesta hasta altas horas de la madrugada.

Mañana jueves, 14 de agosto, la Plaza Mayor acogerá un tardeo de hinchables para todo el mundo a partir de las 17 horas. Cita gastronómica a las 20.30 horas en Las Escuelas con el concurso de Tortillas. La disco Móvil Rodrigos amenizará la velada nocturna.

Jornada repleta de actividades la del viernes 15 de agosto. Para comenzar con los actos religiosos, a las 12 de la mañana, misa solemne en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Asunción, la cual estará amenizada por la charanga La Alborada. A las 14 horas en la Plaza Mayor reparto de chuches para los más pequeños. Llegada la tarde, 18 horas, juegos tradicionales de agua. El esperado concurso de postres se desarrollará a partir de las 20.30 horas en Las Escuelas. Tras cenar, turno para disfrutar de de un gran bingo para todos. La segunda verbena popular contará con la actuación de la orquesta Tattoo y un DJ continuará con la marcha.

Jornada fin de fiestas el sábado 16 de agosto con un a gymkana por todo el pueblo, para todas las edades, a las 18 horas. Una hora mas tarde habrá torneo de voleibol y pasada la medianoche fin de fiestas con la macrodiscoteca La Zona.

Gozan las fiestas de Ricobayo de Alba de un gran arraigo y cada año atraen la participación muy en particular de los más jóvenes de los pueblos del entorno como Villalcampo, Carbajosa de Alba, Cerezal de Aliste, Villaflor y Muelas del Pan Para disfrutar de su verbenas populares. La playa fluvial de Las Revueltas en el embalse Esla es otro de los grandes atractivos veraniegos de Ricobayo de Alba.n