Mañueco anuncia un plan integral "inmediato" para la reparar los daños de los incendios

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado hoy un plan integral inmediato para paliar los daños provocados por los incendios forestales y garantizar la recuperación de las zonas afectadas “con rapidez, generosidad y eficacia”.

Lo ha hecho tras reunir a miembros de su Ejecutivo en la sede de la Presidencia, donde ha definido las grandes líneas de actuación acompañado de la vicepresidenta, Isabel Blanco, y de los consejeros de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones; de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, y de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja.

Seis ejes de actuación

El paquete de medidas acordado actúa en seis ejes.

Vivienda

El primero se vuelca en la articulación de ayudas para la recuperación de propiedades de particulares, tales como viviendas, enseres y otros bienes.

Infraestructurar pública

En segundo lugar, se actuará en la reconstrucción de infraestructuras públicas de diverso tipo: viarias (caminos y carreteras), hidráulicas y culturales de carácter general.

Agricultura y ganadería

El sector primario contará con apoyos específicos. El presidente ha garantizado el cobro de ayudas directas de la PAC y subvenciones de emergencia para alimentación de ganado y para compensar la pérdida de cabezas. Asimismo, la Junta intervendrá en la reconstrucción de infraestructuras públicas vinculadas a la actividad agrícola y ganadera.

Empresas

La cuarta línea de actuación se centra en las empresas. El Gobierno autonómico establecerá ayudas para compensar el lucro cesante en los casos de inactividad vinculados a los incendios y a proyectos de inversión para dinamizar la actividad en estas áreas, que podrán alcanzar el 100 % en el caso de nuevas inversiones.

Las Médulas

En quinto lugar, el Gobierno de Castilla y León aprobará un plan específico de recuperación y mejora de Las Médulas, con el reto de reconstruir y mejorar infraestructuras de este enclave declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. El presidente ha concretado en este punto que se intervendrá de forma prioritaria en la rehabilitación del Aula Arqueológica y del Mirador de Orellán, así como en la restauración de la cobertura vegetal de este espacio.

Restauración forestal

El plan anunciado esta mañana incluye finalmente un programa de restauración forestal sobre las zonas quemadas.

Reunión ejecutiva de varios consejeros para abordar la recuperación tras los incendios forestales. / Cedida

Mañueco ha avanzado que la Junta aprobará y definirá estas medidas próximamente en Consejo de Gobierno, a las que podrán sumarse otras adicionales fruto del diálogo que están manteniendo las Consejerías con los alcaldes de los municipios afectados. Será entonces cuando se cuantifiquen también los recursos necesarios para ese plan de reconstrucción.

En esa reunión del Consejo de Gobierno se solicitará también la declaración de zona catastrófica para las áreas de lacomunidad más afectadas por los incendios.

Agradecimiento por el compromiso y la solidaridad

Durante su intervención ante los medios de comunicación, el presidente de la Comunidad ha informado de la situación actual en la que se encuentran los incendios – con 8.200 evacuados en León y Zamora, en una cifra en permanente fluctuación– y ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y la calma ante los momentos difíciles que aún se viven en Castilla y León, condicionados por las circunstancias meteorológicas extremas.

En este sentido, tras solicitar paciencia y comprensión por la gravedad de la situación, Mañueco ha pedido a los ciudadanos que mantengan precaución y prudencia y que sigan atentamente las instrucciones de las autoridades y equipos técnicos, ya que la prioridad es la protección de las vidas humanas.

También ha agradecido el esfuerzo y compromiso de todos los efectivos que luchan sin descanso contra el fuego y ha destacado la coordinación entre todas las administraciones, incluido Portugal, en el objetivo común de apagar las llamas.

El presidente ha apelado a la solidaridad y ha manifestado la gratitud de Castilla y León por las muestras de cariño recibidas.

En las primeras palabras de su comparecencia ante los medios, Alfonso Fernández Mañueco ha mostrado el “profundo pesar” del Gobierno de Castilla y León por la pérdida del joven fallecido ayer en Zamora y ha enviado sus condolencias a los familiares y amigos de la víctima. Asimismo, ha expresado su deseo de que mejore la evolución de las siete personas heridas en los incendios.