Manganeses de la Lampreana dona 4.800 euros a la AECC

Manganeses de la Lampreana ha demostrado que un pueblo solidario y que se implica activamente en todas aquellas iniciativas organizadas para ayudar a colectivos y personas que requieren su apoyo.

El mejor ejemplo son los 4.800 euros recaudados por Manganeses de la Lampreana con una marcha benéfica celebrada el pasado 6 de agosto y que han sido donados a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), con el objetivo de apoyar la importante labor social que realiza con pacientes oncológicos y con sus familias.

Vecinos se disponen a iniciar el recorrido de la marcha solidaria. / Cedida

El alcalde de Manganeses de la Lampreana y el presidente de la Asociación Cultural "Las Flores", Juan Carlos Bueno y Patricio Gil, respectivamente, han entregado el dinero recaudado con la marcha a la AECC, que lo empleará en mantener los programas de ayuda a enfermos y familiares, aunque una parte la destinará a investigación.