Javier Faúndez pide precaución: "Si cambia el viento, el fuego y el humo no te dan una oportunidad"

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha valorado este miércoles la situación del incendio que se originó en Puercas y asegurado que "el perímetro es muy grande”, por lo que ha solicitado a los vecinos de la zona que atiendan las indicaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para evitar riesgos.

Faúndez ha reconocido este miércoles que los medios de extinción que trabajan en la zona “han vivido momentos complicados” por los constantes cambios de dirección del fuego provocados por el viento, lo que ha incrementado la amenaza para distintas localidades enclavadas en la Sierra de la Culebra.

A modo de ejemplo, se refirió a la localidad de Abejera en la que, el "viento huracanado", provocó que el fuego alcanzara el casco urbano y que el humo dificultara la visibilidad. El resultado, seis personas heridas de diferente consideración, ante lo que Faúndez ha solicitado a los vecinos que se mantengan dentro de los perímetros urbanos porque, ante un incendio, “si cambia el viento, el fuego y el humo no te dan una oportunidad”.

En especial, solicitó precaución a aquellos voluntarios que se prestan a colaborar en las labores de extinción, ya que “los nuevos incendios son tremendamente virulentos”. En cuanto a las quejas vecinales por la escasez de medios desplegados en la zona hasta la tarde del martes, Faúndez reiteró que “el perímetro es muy grande” y que el director del operativo es que se encarga de la distribución de los efectivos disponibles para intentar contener el avance de las llamas y proceder a su extinción.

Recordó Faúndez que en el incendio originado en Puercas están desplegados efectivos del servicio de extinción de la Junta, de la Unidad Militar de Emergencias, bomberos de los Parques de la Diputación y tres unidades procedentes de Portugal, a los que se han sumado vecinos voluntarios, que con tractores y otro tipo de maquinaria, realizan trabajos prevención para minimizar el riesgo.

Además, destacó la importancia de mantener limpios los perímetros de las poblaciones y apostó por crear un modelo de ordenanza más eficiente para que los vecinos cumplan con la normativa, ya que “las fincas que se limpian son combustible para los incendios”.

En cuanto a la superficie arrasada por el fuego, no aportó datos concretos y, sobre las causas, apuntó a una posible intencionalidad. “Quien prende fuego no aprovecha cualquier día, sino el que puede hacer más daño”, sentenció Faúndez.