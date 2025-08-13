El incendio de Puercas, intencionado sin confirmación oficial: el aire impredecible lastra la zona
Hasta 25 medios de extinción, siete de ellos aéreos, permanecen en los pueblos de Aliste afectados
Numerosos puntos calientes y un aire impredecible lastran la zona
I. G. / T. S.
A falta de confirmación oficial, todo apunta a que el incendio desatado el pasado lunes en Puercas fue intencionado. Nada nuevo bajo el sol. Hasta el momento puede haber arrasado tranquilamente unas 3.000 hectáreas.
SIGUE AQUÍ EL ESTADO DE LOS INCENDIOS DE ZAMORA EN NUESTRO DIRECTO
La situación en este momento es razonablemente tranquila, pero las terribles rachas de viento que se esperan por la tarde hacen presagiar lo peor y aportan una gran inestabilidad a la situación, ya de por sí crítica.
25 medios en la zona, siete aéreos
En el momento actual hay 25 medios en la zona, siete de ellos, aéreos. La UME también se ha sumado al operativo durante esta mañana de miércoles ante los numerosos puntos calientes que lastran a Aliste.
Los heridos
De la decena de personas atendidas ayer por quemaduras o intoxicaciones por humo cuando el incendio de Puercas alcanzó Abejera y Riofrío de Aliste, los seis de mayor gravedad se encuentran dos de ellos en la UCI del Hospital Virgen de la Concha de Zamora y los otros cuatro han sido trasladados a la Unidad de Quemados del Hospital Río Hortega de Valladolid, según han indicado fuentes de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.
